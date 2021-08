Axel Kicillof: “La época de los tarifazos se acabó”

En un acto que contó con la participación de Alberto Fernández, se presentó la reglamentación de la ley de ampliación de Zona Fría y reducción de la tarifa de gas en Olavarría.

Desde la localidad de Olavarría, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó junto al presidente Alberto Fernández la reglamentación de la ley de ampliación de Zona Fría y reducción de la tarifa de gas. Durante su discurso, Kicillof afirmó: “La época de los tarifazos se acabó, ahora anunciamos que las tarifas bajan para los que no pueden pagar, bajan para los que lo necesitan, ahora un millón de argentinos pagarán un 50% menos”.

En ese sentido, remarcó que la gestión anterior “aumentaron 1300% el gas y 3700% la electricidad y dolarizaron las tarifas". Y resaltó: "Lo hizo un gobierno que pensaba en la fuga de capitales y que solo enriqueció a unos pocos, y ahora nosotros tratamos de igualar para todos y todas”.

Además, Kicillof detalló: “Hemos venido a Olavarría a reglamentar la ley de zona fría; y es una ley que se estuvo discutiendo en nuestro Congreso y que me parece que sirve para ilustrar y comprender el país que hoy tenemos, comparado con el que tuvimos durante 4 años de neoliberalismo”. Allí, volvió a recordar que “la ex orgullosamente gobernadora firmó aumentos por dos años más que no permitimos". Y resaltó: "Hoy una boleta de luz que sale $1200 tendría que salir $4400 si hubiéramos dejado vigentes los decretos; y no lo digo como chicana sino que digo que eso gobernó en Argentina”.

Cómo funcionara la Ley de Zonas frías en provincia de Buenos Aires

La Ley 27.637 denominada “Zona Fría” permite una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas. La misma aplica a municipios bonaerenses y de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta y beneficia a más de tres millones de usuarios.

Los residentes de esas zonas que registran temperaturas muy bajas durante el invierno tendrán una disminución de entre 30% y 50% en las facturas de gas, de acuerdo a la situación económica de cada sector, según uno de los artículos de la iniciativa.

Las ciudades bonaerenses que recibirán este beneficio son 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Arrecifes, Azul, Baradero, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Daireaux, Florentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Las Heras, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobos, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Navarro, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Lomas.