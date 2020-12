Cómo será el plan de viviendas que anunciará en días Alberto

En diálogo con El Destape Radio, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi se refirió al plan de viviendas que será anunciado la semana próxima por el Presidente Alberto Fernández.

Dijo que tendrá “algunos cambios conceptuales” y que “Argentina viene llamando históricamente ‘viviendas sociales’ a una cantidad de viviendas y como nosotros venimos de una esencia que iguala para arriba, a partir de este tiempo todas las viviendas van a ser iguales”. En este sentido adelantó que se caracterizará por “una gran interrelación a nivel federal con las provincias y los municipios en el tema de ejecución de esas obras”.

“Que la gente vaya tomando la vivienda como un derecho y en ese derecho que no sea lo financiero lo importante sino que sea justamente el derecho como una cuestión social y el tema del trabajo como un disparador porque también la obra pública y las viviendas generan una multiplicidad de actividades económicas en la Argentina importantísimas”, sostuvo.

El titular de la cartera afirmó además que el acceso a la vivienda “siempre fue más o menos ordenado por el sector financiero y cuando se habla de derechos el que invierte en esos derechos es el Estado y a partir de ese disparador seguramente el sistema financiero empezará a hacer otro tipo de ofertas que tengan que ver con lo hipotecario”.

Al ser consultado sobre sus semejanzas con el Procrear dijo que el plan de viviendas que se anunciará no tiene que ver con ese programa, “el Procrear es una etapa, una parte irá en ese sentido pero fundamentalmente irá a resolver cuestiones estructurales de los argentinos en esta cuestión que tiene que ver con el arraigo, con programas rurales, con lo productivo a través de la creación de parques industriales, con el transporte”.

“La gente no va a vivir donde hay casas sino donde hay oportunidades, donde hay oportunidades y no hay casas se terminan haciendo barrios precarios o asentamientos”, expresó. En relación al gobierno anterior sostuvo: “Lo peor de la pandemia del gobierno anterior fue haber paralizado muchas viviendas del año 2014/2015, casi 55 mil viviendas a lo largo y ancho de la Argentina que no se le ha dado continuidad así que es una tarea de nuestro ministerio poner en valor y funciones esas viviendas”.

Además, hizo un balance al cumplirse un año de gestión del gobierno de Alberto Fernández: “En pandemia se ha sostenido de manera muy fuerte todo lo que tiene que ver con los sectores más vulnerables y el acompañamiento del Estado nacional en los Estados provinciales y municipales”.

Y agregó: “Una de las primeras medidas de este gobierno fue la tarjeta alimentaria, veníamos de una pandemia de cuatro años donde el alimento y el hambre era uno de los temas principales de la agenda”