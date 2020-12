Procesan a diputado de Juntos por el Cambio por violencia de género

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Eduardo Cáceres, fue procesado por "lesiones leves agravadas por el vínculo" luego de ser denunciado por violencia de género por su expareja, Gimena Martinazzo. Así lo dispuso el Poder Judicial de la provincia de San Juan. En el fallo se le impuso un embargo por 250 mil pesos sobre sus bienes pero no contempla prisión preventiva.

Así lo determinó el juez Federico Rodríguez, del Cuarto Juzgado Correccional de esa provincia. El caso comenzó a investigarse luego de que Martinazzo, también de Juntos por el Cambio, denunciara violencia de género física y psicológica por parte del diputado.

En la denuncia, la mujer presentó capturas de los mensajes recibidos por parte de Cáceres, un informe psicológico de ambos y pericias del médico legista interviniente. Ella declaró que el diputado "no colaboró demasiado con la investigación judicial".

"No fue al médico legista para que lo revisen, no dio su celular, recusó al fiscal y al último momento ofreció el aparato. Ganó al menos unos diez días, tiempo suficiente para borrar los mensajes comprometedores", dijo Martinazzo.

En ese momento, Cáceres publicó en su cuenta de Facebook: "Desde el primer momento me puse a disposición de la justicia, pedí que me quitaran los fueros y licencia como diputado. El juez no hizo lugar a pruebas ofrecidas por mi defensa, tales como registro de cámaras incorporadas en la investigación en las que se evidencia que dos horas después del supuesto hecho de violencia y en donde la denunciante dijo sufrir un calvario y temer por su vida, es llevada por mi hasta su domicilio para dejar unas llaves a su hija e ingresar nuevamente a mi vehículo, para regresar a mi casa y permanecer alrededor de 12 horas más, hasta que la llevara nuevamente a su casa, fuera de toda lógica dentro del sentido común. En ese registro no se demuestra ningún tipo de violencia ni en su actitud ni en ninguna parte de su cuerpo".

El diputado macrista sostuvo: "No quiero ser tan extenso en demás detalles, pero lamento que el juez no haya tenido el valor de ir a fondo con la verdad. Confío en que la verdad se descubrirá, ya que esta resolución es la primera etapa de la investigación, la cual se apelará en todas las instancias superiores".

Actualmente se encuentra de licencia y su desafuero, pedido por él mismo, fue aprobado en la Cámara Baja para que pudiera ponerse a disposición de la Justicia durante el curso de la investigación.