El video que compartió CFK contra Milei por el riesgo país: "¿Rompieron todo para esto?"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un video en el que comparó el riesgo país con el que dejó el gobierno en 2015 con el que tiene la Argentina este jueves bajo la gestión de Javier Milei. Además, cuestionó algunas de las medidas que adoptó el libertario desde que llegó a la Casa Rosada en 2023.

{{{htmlAmp}}}

El video, publicado en las historias de Instagram por Máximo Kirchner y compartido por CFK, comienza comparando el riesgo país del 5 de noviembre de 2015, que era de 499, con el de este jueves, que al momento de publicado el video era de 918 pero ya alcanzó los 927.

Luego, criticó las medidas que llevó adelante la gestión de Javier Milei con una serie de frases cortas, pero concretas. "Le pagan a los buitres. Venden el país", indicó el video. "Le piden U$D 50 mil millones al FMI. Venden el país. Nombran jueces de la Corte por decreto. Venden el país", siguió.

También recordó el pedido de "ayuda al Tesoro de Estados Unidos", la eliminación del "régimen de Zonas Frías", la quita de "remedios a los jubilados" y de "derechos a los trabajadores"; asimismo, mencionó el definanciamiento "a la educación, la salud y la discapacidad". "Le negaron las computadoras a los pibes y las pibas. Venden al país", añadió.

El "pacto democrático" y la pregunta final

En el tramo final del video, Máximo Kirchner -y luego Cristina al compartirlo- hizo referencia a la condena a que la expresidenta cumple en su domicilio de San José 1111, por la que no puede ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. "Quebraron el pacto democrático. Venden el país", expresó.

Por último, mencionó que "secuestaron a Cristina", en referencia a la prohibición para que salga de su departamento. "¿Rompieron todo para esto?", reflexionó al final.