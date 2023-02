Victoria Donda asumió un nuevo cargo en la provincia de Buenos Aires: cuál será su rol

La extitular del Inadi se desempeñará en una cartera que depende de la Jefatura de Asesores provincial. Afirmó que trabajará "incansablemente" para mejorar la calidad de vida de todos, todas y todes bonaerenses.

"Hoy, de la mano del Gobernador Axel Kicillof y del Jefe de Asesores Carlos Bianco, inicio una nueva etapa en mi carrera política, como subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en la provincia de Buenos Aires", escribió Donda en sus redes sociales. La Subsecretaría de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la Provincia de Buenos Aires es un área del gobierno bonaerense encargada de colaborar con el estudio y el análisis, a partir del seguimiento de las acciones que se desarrollan dentro de la gestión provincial, las cuales se encuadran dentro de los asuntos políticamente estratégicos.

Asimismo, tiene autoridad a la hora de definir las prioridades, interviene en el seguimiento de los programas y proyectos de gestión, provee insumos e información destinada a las acciones gubernamentales y asiste en la elaboración de planes estratégicos para cada ministerio u organismo a cargo de la provincia. La subsecretaría, además, se encarga de proponer diversas políticas que fomenten la innovación del proceso de seguimiento y resolución de problemáticas.

"Este cargo implica una gran responsabilidad dada su importancia. Me genera una ilusión muy especial porque me va a permitir volver a la Provincia, donde viví la mayor parte de mi vida, acompañando en su gestión a un gran compañero con quien compartimos los valores de la justicia social", remarcó y agregó: Volver al Frente de Todos en 2019, para mí, significó reencontrarme con compañeros y compañeras que entienden y comparten que la función pública es un medio para transformar las realidades del pueblo en su totalidad. Uno de estos compañeros con los que me reencontré fue Axel Kicillof”.

En este marco, destacó su buena relación con el gobernador bonaerense: “Con Axel Kicillof compartimos los principios políticos de que, el motor que nos guía diariamente, es el de la necesidad de transformar la realidad a partir de escuchar a la sociedad. Él me eligió para construir juntos en la Provincia por la que trabaja incansablemente en la búsqueda de un mejor futuro”.

Donda, a su vez, también destinará parte de su accionar dentro del directorio de la Fundación Banco Provincia. "Además de mi nuevo rol en la Subsecretaría de Análisis, voy a formar parte del Directorio de la Fundación Banco Provincia. Agradezco a Agustina Vila por la confianza depositada para que juntas podamos seguir fomentando los programas que nuestra Provincia necesita para consolidar el crecimiento productivo", destacó.

"A las y los bonaerenses quiero decirles que voy a trabajar incansablemente con este objetivo: mejorar la calidad de vida de todos, todas y todes", completó.