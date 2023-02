Litio: La Cámpora sorprende y plantea una empresa nacional para el "oro blanco"

Lo reveló Mayra Mendoza. Es una idea que planteó Máximo Kirchner en un plenario. Además manifestó que Cristina Fernández “es la dirigenta que más caudal electoral tiene" e insistió en que se presente en 2023.

La intendenta de Quilmes y una de las principales figuras dentro de La Cámpora, Mayra Mendoza, se refirió a las propuestas de modelo de país que tienen desde del espacio que lidera Máximo Kirchner y explicó que “hay un horizonte, pero hay que dar las discusiones que hay que dar, por ejemplo, la discusión de la empresa del litio que planteaba ayer (domingo) Máximo, la necesidad de pensar estratégicamente el desarrollo de nuestro país”. Las declaraciones de la intendenta refieren al encuentro que La Cámpora realizó el domingo en Chascomús con todos los secundarios de la provincia de Buenos Aires. Allí Kirchner habló "del modelo de país" que proponen, y la necesidad de tener una empresa destinada a explotar el "oro blanco".

Vale remarcar que actualmente Argentina es el cuarto productor mundial del recurso, luego de Australia, Chile y China. En ese sentido, el litio compuesto por Argentina, Bolivia y Chile cuenta con cerca del 65% total de los recursos mundiales. En declaraciones a El Cohete a la Luna semanas atrás, Máximo Kirchner dijo: "Imaginate si Larreta, Massa, De Pedro, Fernández, Cristina, Manes y hasta la izquierda se presentasen ante el FMI y le dijesen: 'Así no podemos'. Imaginate si al FMI no le quedase otra que entender que no hay una quinta columna en el país que busca sacar tajada política del daño que provoca el endeudamiento, que no cuenta con una estructura política que aproveche el castigo que ocasiona a un gobierno democrático la sumisión a sus políticas. Esa curva de vencimientos sólo va para arriba en el tiempo, y esos dólares que tenemos que mandar al FMI son los que le faltan a nuestras empresas. Se están llevando las divisas que requiere el desarrollo y cuando vienen, dicen: '¿Necesitás dólares? Bueno, dame el litio en bruto, acá no voy a hacer las baterías, me lo voy a llevar todo'", opinó el dirigente.

La propuesta es una idea que tomó fuerza dentro de su espacio político. En la misma línea, Mayra Mendoza dijo a Futurock que "todo eso para adelante se puede plantear, pero hay una base que tiene que ver con la dignidad de los argentinos que no se negocia y que hoy todavía estamos en ese desafío”.

Elecciones 2023: "Siempre voy a pensar que es con Cristina Kirchner"

Sobre la figura de Cristina Fernández manifestó que “es la dirigenta que más caudal electoral tiene, triplica a cualquier otro candidato del oficialismo y de la oposición”.

Respecto de la proscripción sobre la figura de la Vicepresidenta, la dirigenta dijo que “yo creo que hay que pensar y repensar esto de ‘estar proscrita’, hay una clara intención y evidencia de un sector del partido judicial que es el brazo ejecutor de la oposición en el país”. “Ese partido judicial es el que avala y representa los intereses de un grupo de empresarios de la especulación financiera”, expresó y aclaró que “son los mismos que les permiten aumentar indebidamente las tarifas a empresas de telecomunicaciones y obviamente eso beneficia a ciertos sectores que van en contra de los intereses del pueblo y la mayoría que es lo que representa Cristina”.

“Ese partido judicial es el que no permite al pueblo que elija democráticamente a sus candidatos, en este caso a Cristina. Entonces no es que Cristina ‘está proscripta’ o que el pueblo no quiere, sino que donde tenemos que hacer foco es en la vulneración a nuestros derechos y a la democracia que hace el Partido Judicial limitando la posibilidad de elegir a Cristina como candidata”, cerró.

La intendenta de Quilmes señaló que “yo siempre voy a pensar que es con Cristina y con Cristina Presidenta. El tema no es únicamente los nombres o las candidaturas sino los modelos, los proyectos que te llevan adelante. Cristina ha planteado en la Argentina en el 2007, 2011 con el 55% de los votos un modelo y un proyecto de país claro y lo llevó adelante durante la gestión e hizo más de lo que dijo, y lo que hoy necesitamos es volver a tener eso, volver a tener proyección, planificación, volver a poder discutir las políticas públicas y el alcance que tienen a sus destinatarios”.

La mesa nacional del Frente de Todos

El próximo jueves a las 16 horas en la sede del Partido Justicialista nacional se llevará adelante la primera mesa del oficialismo, convocada por Alberto Fernández. Al respecto, Mayra Mendoza evaluó el hecho en sí y dijo: “Creo que no tiene que haber o crearse ahora y anunciarse que hay una mesa política, digo, sin gestión no hay política y sin política no hay gestión, se necesita esa simbiosis para poder tener buenos resultados”.

“Todos sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que trabajar coherentemente por lo que nos han votado. Tenemos que honrar la voluntad del pueblo argentino que en diciembre de 2019 votó a Alberto Fernández presidente y Cristina Fernández vicepresidenta, y votó y eligió una plataforma de gobierno, un contrato electoral para nosotros, que es un gran desafío poder cumplir”, agregó.