La picante respuesta de Alberto Fernández a la oposición por la expropiación de Vicentín

El presidente Alberto Fernández se anticipó a un futuro debate en el Congreso por el proyecto de expropiación de la empresa de cereales Vicentin y dijo que allí parte de la oposición tendrá "la oportunidad" de comparar al Gobierno "con Venezuela, con el infierno".

"Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela, con el infierno y con todas las otras cosas los que quieran hacerlo" cruzó Alberto Fernández al término de la conferencia de prensa en Casa Rosada. Sin embargo, destacó: "Siempre digo que hay dos tipos de opositores: los que gobiernan y los que escriben en Twitter".

Por otro lado, ratificó que el jefe de Estado destacó que Vicentin es "una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra", y apuntó: "No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar".

No es la primera vez que Alberto se dirige de esa forma a un sector de la oposición. En uno de los anuncios de extensión de la cuarentena, Fernández criticó se refirió a los opositores que no tienen responsabilidades sobre un distrito, pero que hacen "descalabros por Twitter". "No me van a torcer el brazo", expresó en aquel momento cuando los halcones de Juntos por el Cambio incentivaban los cacerolazos.