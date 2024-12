El exembajador argentino en Venezuela Oscar Laborde expresó que "ojalá" sea denunciado por "traición a la patria" por el Gobierno nacional de Javier Milei y "que no sea una bravuconada más" de la gestión libertaria en el marco del caso del gendarme detenido en ese país, Nahuel Gallo. El propio exfuncionario admitió que le acercó al gendarme preso una carta de su madre, motivo por el que fue señalado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Ojalá se haga y me convoquen. Quiero que que no sea una bravuconada más. Está muy acostumbrado el Gobierno y la propia Patricia Bullrich. El presidente le dijo que ponía bombas en los jardines de infantes y no solo no hizo nada sino que después fue su mejor alumna", indicó Laborde en declaraciones a El Destape 1070.

El exfuncionario detalló que utilizó sus "vínculos" que cosechó como embajador y le consultó al Fiscal general de ese país si podía "enviarle una carta" de la madre al gendarme, preso tras cruzar un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. "La gestión se hizo, se concretó el pedido de enviar una carta de la mamá, en Navidad, al gendarme", explicó y volvió a encuadrar su gesto como "una cuestión humanitaria".

Laborde desestimó haber "interferido en cuestiones diplomáticas" con su accionar -como plantea la denuncia que Bullrich hizo circular a los medios de comunicación- y le recriminó al Gobierno nacional haber demorado en actuar por la situación del efectivo. "El 22 de diciembre, 13 días después de que fue arrestado Gallo, se hace una gestión en Cancillería de Venezuela averiguando cómo está. Casualmente después que mandamos la carta", resaltó.

El exembajador recordó que el 28 de marzo la ministra Bullrich "amenazó con mandar gendarmes" a Venezuela para "cuidar a todo opositor" y puso dudas sobre quién aprobó el envío del efectivo. "La aprobación no se conoce quien la dio, no se informó a Venezuela. Tenemos un grave error", remarcó y subrayó que la detención de Gallo era una "obvia consecuencia" de los dichos de la ministra.

Gendarme preso en Venezuela: Bullrich denunció por "traición a la patria" a exembajador

El Ministerio de Seguridad denunció este jueves a Laborde por "traición a la patria" por haber realizado presuntas negociaciones ante las autoridades por el caso del gendarme detenido Nahuel Gallo. La cartera de Bullrich también lo acusa de "ser un colaborador" del presidente venezolano Nicolás Maduro. "Proyecta sobre mí cuestiones personales", contestó Laborde.

“El denunciado se encargó de presentar como irregular el ingreso del gendarme, ya que no habría reunido los requisitos legales para ingresar a ese país”, indicó el Ministerio en una denuncia presentada por Fernando Soto, el representante legal de la cartera de Seguridad. En el documento, el Gobierno reiteró que el gendarme -detenido hace más de dos semanas en un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela- se encontraba de vacaciones para visitar a su familia cuando fue detenido y apuntó contra el exembajador y ex Parlasur por ir "en contra de los intereses del país".

"Mientras la Cancillería intenta lograr la liberación del gendarme Nahuel Agustín Gallo por vía diplomática, a través de las misiones internacionales pertinentes, el exembajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela Oscar Alberto Laborde -designado por el entonces presidente Alberto Fernández-, inició sin ningún tipo de autorización oficial gestiones internacionales, contactando a la familia del gendarme en la Argentina, a fin de entregarle ‘una carta’ a Gallo, con la colaboración del gobierno de Venezuela”, señaló el Ministerio.