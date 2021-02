La jueza federal María Eugenia Capuchetti quedó hoy a cargo de una de las denuncias por incumplimientos de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra el ex ministro de Salud Ginés González García, por el Vacunatorio VIP que presuntamente funcionaba en esa cartera.

La designación fue tras el sorteo en la Cámara Federal, por las primeras denuncias hechas por Yamil Santoro, José Luis Patiño y Rodrigo Forlenza, y junto con la magistrada interviene el fiscal federal Eduardo Taiano.

Capuchetti será quien reciba el resto de las denuncias que se sorteen en el día de hoy y que fueron hechas el día viernes por fuera del horario judicial, por eso se hizo la designación en el primer día hábil.

En tanto, el resto de las denuncias que se fueron sorteando, incluida la del fiscal federal Guillermo Marijuan, que actuó de oficio, recayeron en el juzgado federal 6 que quedó vacante con la renuncia del juez Rodolfo Canicoba Corral, el cual es subrogado por Capuchetti.

Todas las acusaciones apuntan contra el ex ministro González García y el periodista Horacio Verbitsky, este último quien dijo que el entonces funcionario lo llamó para irse a vacunar contra el coronavirus en el Ministerio de Salud.

La jueza de las visitas a la AFI

La jueza porteña a cargo del proceso será María Eugenia Capuchetti, cuya hermana revistó en la exSIDE bajo las órdenes de uno de los procesados en la causa de Lomas de Zamora: Martín Coste. Estuvo en la Dirección de Contrainteligencia. Había ingresado en 2002 y dejó el organismo en octubre del 2020.

La hermana de la magistrada, entre otras cosas, participó en la transcripción de las escuchas del “caso Segovia”, que alimentaron la Operación Puf, de la que Stornelli fue un ferviente impulsor. No era para menos. Con ese expediente, que se nutrió de escuchas ilegales, el fiscal procesado buscó derribar el D’Alessiogate.

Macri aprovechó

El ex mandatario Mauricio Macri lanzó ayer en sus redes sociales un oportunista mensaje luego de que se conociera la situación con Ginés González García. Incluso, el ex presidente, salió a hablar dos días después de lo ocurrido y un 24 horas después de que Carla Vizzotti haya reemplazado al ex ministro de Salud tras la decisión de Alberto Fernández.

Macri, que en su gobierno dejó vencer millones de vacunas y quien pasó de Ministerio a Secretaría la Salud, lanzó un oportunista mensajes en redes sociales. "Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo", escribió casi dos días después de que se conozca la situación.

En ese sentido, el actual líder del PRO, quien militó contra la cuarentena, contra los infectólogos y contra la vacuna sostuvo que se dará la vacuna. Aunque aclaró: "Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".