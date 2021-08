Sin vacuna, ¿no cobrás? El gobierno tomó una importante decisión por el pedido de la UIA

Cafiero sostuvo que las empresas no pueden dictar las políticas sanitarias de un país y rechazó suspender el cobro de salario a los trabajadores que no estén vacunados.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, rechazó la posibilidad de suspender el pago de salarios a los trabajadores que deciden no vacunarse contra el coronavirus, tal como propuso Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). El funcionario además negó que vayan a aumentar impuestos y que haya posibilidad de eliminar la prohibición de despidos.

“La campaña vacunación en la Argentina es optativa y no debería existir ninguna política sanitaria que sea dictada desde las empresas, eso no corresponde. Nosotros vamos a continuar con la vacunación de forma optativa”, aseguró el funcionario en diálogo con radio La Red.

Cafiero destacó el calendario de vacunación que tienen en la Argentina y enfatizó que el 80 por ciento de los mayores de 18 años ya tiene colocada la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Estatizar la Panamericana

El jefe de Gabinete sostuvo que la concesión tiene irregularidades debido a que la empresa no cumplió con las obras de mantenimiento y la inversión en el corredor vial.

"Se empezó a revisar desde hace tiempo. Lo que se hace es poner en revisión una auditoría que fue entregada ayer que muestra grandes irregularidades, porque las obras de mantenimiento no se hicieron y las inversiones que se prometieron no se estaban haciendo", sostuvo y luego agregó: "Mucho de los corredores viales fueron absorbidos por el Estado debido a que no se hacían las tareas de mantenimiento".

Aumentar impuestos: operación de prensa

Cafiero negó la posibilidad de que el gobierno aumente impuestos y dijo que es falso que la candidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, lo haya propuesto.

"La candidata de lo que habló es algo que planteamos desde hace tiempo: que los impuestos deben ser progresivos. Esto quiere decir que quienes tienen más, paguen más y de esa forma hacemos las cargas más justas", afirmó.

Seguirá la prohibición de despidos

El funcionario explicó que la norma que impide la prohibición de despidos no es un problema para la creación de empleo y enumeró sectores donde se vienen creando puestos de trabajo.

"Llevamos 12 meses consecutivos de crecimiento de la actividad industrial. Tenemos 9000 búsquedas de personal para la economía del conocimiento que aún no fueron resueltas. Vemos un crecimiento de algunos sectores que dinamizan al resto, por lo tanto no vemos que sea un impedimento para la creación del valor esta política de protección del empleo", informó.