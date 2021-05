La Provincia de Buenos Aires anunció, a través del decreto 2021-270 que convalida las medidas adoptadas a nivel nacional para mitigar la segunda ola, voluntad de salir a buscar y adquirir vacunas contra el coronavirus por sus propios métodos con el fin de acelerar el proceso de vacunatorio.

"Deviene necesario impulsar todas las medidas administrativas para la adquisición, en el menor plazo posible, de una mayor cantidad de vacunas que permitan sostener y acelerar la implementación de la campaña de vacunación", expresa el texto firmado por el gobernador de la Provincia Axel Kicillof.

Esta mañana, el mandatario bonaerense habló con El Destape Radio (FM 107.3) y ahondó en detalles sobre este apartado en el texto que adhiere a las medidas presidenciales: "Armé una unidad en la provincia para que saliera a buscar vacunas por el mundo y nos contactamos con los de Pfizer, Johnson y Johnson, Cansino, Gamaleya, con todos".

Según dejó entrever, la intención es ampliar los canales para la búsqueda y adquisición de vacunas, que de llegar a buen puerto, serían entregadas al Estado Nacional para repartirlas equitativamente entre todas las provincias: "Si conseguimos vacunas adicionales lo vamos a compartir con el gobierno nacional y con toda la Argentina".

En ese sentido, agregó que "cuando se estuvo cerca de concretar la compra" habló con el gobierno nacional para que siguiera el trámite: "Nunca se me hubiera ocurrido comprar vacunas solo para los bonaerenses".

"Armé una unidad en la provincia para que saliera a buscar vacunas por el mundo y nos contactamos con con todos los laboratorios. Les expresamos a todos los proveedores la voluntad de comprar vacunas desde la provincia. Nunca paramos de hablar con ellos. Si conseguimos dosis adicionales lo vamos a compartir con el gobierno nacional y con toda la Argentina. Hablamos con los proveedores pero lo que avancemos lo lógico es que lo concrete el gobierno nacional".

En otro sentido, Kicillof aseveró que "es grave que Larreta no cumpla el DNU" y enfatizó que "no se puede jugar electoralmente con hacerle caso o no a un decreto presidencial".

"Hoy las familias tienen que ver si respetan un DNU o a una jurisdicción que no lo tiene en cuenta. Le agregan esta angustia. Todos los expertos científicos están de acuerdo con el DNU presidencial menos no sabemos quienes y Larreta nunca muestra a los que no están de acuerdo con las decisiones sanitarias que toma el Presidente".