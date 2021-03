El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que “la denuncia que han realizado integrantes de la oposición contra mi esposa demuestra una actitud cobarde y casi mafiosa con la que quieren perseguir y amenazar a mi familia”.

“La denuncia es absolutamente ridícula, como lo ha sido todo este episodio judicial que no tiene ningún asidero”, afirmó Kicillof y agregó: “Demuestra cómo funciona el triángulo del lawfare: tienen vínculos con determinados círculos del Poder Judicial, los medios de comunicación y el macrismo, con el objetivo de perseguir”.

En una entrevista en la Radio AM 750, el mandatario señaló que están "en un año electoral pero mientras nosotros avanzamos con la campaña de vacunación, desde la oposición están haciendo una campaña sucia”. “Hay sectores que están buscando un titular en un diario y hacen denuncias que, si el aparato judicial no estuviera politizado, no durarían ni un segundo”, añadió.

En ese sentido, destacó que “desde el inicio de su gobierno, el presidente Alberto Fernández marcó que había que terminar con los sótanos de la democracia y la politización de la Justicia”.

Respecto a la denuncia por las formas en que se llevó a cabo el préstamo del FMI, remarcó: “Se aprobó el crédito más grande de la historia del organismo sin seguir los pasos administrativos que corresponden. Incluso el FMI entregó un crédito que estuvo fuera de su estatuto, porque el dinero fue utilizado para la fuga de capitales”. “El criterio que planteó el ministro Martín Guzmán para analizar la sostenibilidad de la deuda en las reestructuraciones es el método correcto”, expresó el Gobernador bonaerense.

Por último, Kicillof se refirió al avance de la campaña de vacunación en la Provincia: “Ya hemos vacunado a gran parte del personal de salud, que era la primera meta, digo gran parte porque aún se siguen inscribiendo". “Después empezamos a inmunizar a mayores de 70 años y, con las vacunas que todavía no tienen autorización para ellos, seguimos con docentes, policías y otros grupos de riesgo”, continuó.

“Aunque estén tratando de politizar la campaña de vacunación, estamos aplicando más de 50 mil dosis diarias y hemos planificado todo para que se pueda avanzar de la forma más cómoda y rápida posible”, concluyó.