El escándalo que tuvo como principal protagonista a Beatriz Sarlo, que había dicho públicamente hace unos meses que le habían ofrecido la vacuna contra el coronavirus "por debajo de la mesa" y luego reconoció que no fue así sino como parte de una campaña de concientización, tiene un nuevo capítulo con el macrismo en el centro de la escena. Según pudo conocerse, la oposición de Juntos por el Cambio denunció a la esposa de Axel Kicillof, Soledad Quereihac, por los dichos de la intelectual.

Quien salió a cruzar fuertemente a distintos dirigentes fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a través de su Twitter: "¡Bingo! Me acabo de enterar de que tres miembros de la oposición, uno un denunciador serial (Yamil Santoro), y otro de ellos diputado nacional (José Luis Patiño), presentaron una denuncia contra mi esposa, Soledad Quereilhac". Y acusa: "Se cierra así el triángulo del lawfare: Clarín, Comodoro Py y el macrismo. La denuncia es un absurdo sin pies ni cabeza, como tantas otras. Ni siquiera tiene que ver con la campaña de concientización para la vacunación".

Sobre este tema, el dirigente del oficialismo no dudó en esconder su enojo ante una nueva fake news que es llevada a la Justicia. "Ahora la acusan de hacerse pasar por funcionaria pública. No soy abogado, pero es una figura que se podría usar, por ejemplo, cuando quien no ha sido elegido diputado se sienta en una banca y pretende votar. O exhibe una credencial falsa de policía para hacer una inspección", expresó en redes.

Por otro lado deja en claro que el objetivo es el mismo que el de la 'denuncia' de Sarlo y la tapa de Clarín: "Ensuciarme a mí, a mi familia y a la campaña de vacunación de la Provincia de Buenos Aires", que ya lleva más de 800 mil vacunados. Recordemos que Kicillof ya cruzó al medio que comanda Héctor Horacio Magnetto por "militar contra la vacunación" y hacer "campaña" para que la gente no se vacune contra el coronavirus.

Para cerrar, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires advirtió lo que traerá como consecuencia esta nueva denuncia: "Seguramente vendrá ahora una nueva tapa difamatoria en los diarios: 'Denuncian a la esposa de Kicillof por las vacunas VIP'. Y luego, tal vez, una citación a declarar y nuevas tapas de diario". Mientras que sentenció firmemente: "Pierdan cuidado, no nos van a asustar ni vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo: vacunar, reconstruir y poner en marcha la provincia".

La serie de tweets: