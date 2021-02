El proceso de vacunación contra el coronavirus entró en una etapa de fuerte aceleración. A la llegada de las 580 mil dosis de Astrazeneca y 904 mil provenientes de China fabricadas por Sinopharm, ahora se confirmó el envío de dos nuevos vuelos con dirección a Moscú para traer al menos 1,2 millón de dosis de la Sputnik V. Asimismo, el gobierno negocia contrarreloj el posible envío de un tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas para incrementar el cargamento que provendrá de la Federación Rusa.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a El Destape. Los dos vuelos de la aerolínea de bandera partirán entre las 21 y las 23 horas de este viernes, y se aguarda que vuelvan al país entre la noche del sábado y madrugada del domingo 28 de febrero. De esta forma, el país ya habrá recibido más de 2 millones de dosis de la Sputnik V, y junto con las de Astrazeneca y Sinopharm totalizará 3,5 millones de dosis.

Sin embargo, el gobierno negocia para sumar un tercer envío a Moscú, para de esta forma sumar más dosis al lote que hoy se inocula principalmente a adultos mayores, personal estratégico y docente en algunas provincias.

El operativo para ir a buscar una cifra récord de dosis de vacunas comenzó este viernes y la búsqueda es que haya dos aviones de la aerolínea de bandera para continuar con el acuerdo que el país firmó con la Federación Rusa. En la última semana, la asesora presidencial Cecilia Nicolini viajó hacia aquella ciudad para avanzar sobre el cronograma de entregas que tanto Argentina como Rusia habían acordado. Además de las reuniones de rigor también se incluyó una charla con el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa Kirill Dimitriev que es el principal responsables de la producción de las dosis.

Con este embarque récord, el país sumará un fuerte impulso para seguir dándole volumen a la campaña de vacunación que se lleva adelante en todo el país. Hasta el momento, desde Moscú, llegaron cuatro vuelos desde esa ciudad. A ellas, por otro lado, hay que sumarle el cargamento de AstraZeneca que llegó desde India y, por último, el millón de dosis de la vacuna de Sinopharm que el jueves por la noche arriban al país.

Argentina fabricará la Sputnik V

El laboratorio Richmond llegó a un acuerdo con el Fondo de Inversión Directa de aquel país para comenzar a producir la vacuna, en sociedad con un laboratorio de la India, otro de los países que ya está produciendo el antídoto.

La confirmación del "memorando de entendimiento" llegó de parte del propio laboratorio argentino, propiedad del empresario Marcelo Figueiras. En una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa farmacéutica informó que "se suscribió un memorándum de entendimiento entre Management Company of Russian Direct Investment Fund, quien representa a Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology, y mi mandante, a los efectos fomentar la cooperación entre las partes con la finalidad de obtener en el corto plazo, la fabricación de una vacuna contra el virus denominado COVID-19, la cual se produzca en la República Argentina".