Docentes universitarios le exigen a la Ciudad ser vacunados, pero Larreta pide más vacunas a Nación

Gremios docentes y no docentes aseguran que fueron excluidos del plan de vacunación. Desde el gobierno porteño reclaman más vacunas para cubrir esa demanda.

Docentes y no docentes de universidades nacionales públicas que tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires denuncian que el gobierno porteño los dejó fuera del cronograma de vacunación contra el coronavirus, pese a una resolución del Consejo Federal de Educación que establece su inclusión. Desde la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta argumentaron que precisan una mayor provisión de vacunas por parte de Nación.

"El Gobierno de la Ciudad, a través de su Ministerio de Educación, difundió el 18 de mayo el comienzo de la segunda etapa del plan de vacunación para personal docente y no docente, habilitando un formulario de inscripción que no contempla al personal universitario con domicilio en esta Ciudad", manifestaron las agrupaciones de trabajadores en una carta remitida al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Vale aclarar que, en este caso, el padrón de vacunación es administrado por la cartera educativa.

En ese marco, exigieron al titular de la cartera sanitaria por el "cumplimiento de la resolución 386/2021 del Consejo Federal de Educación", la que determinó el cronograma de vacunación del personal docente y no docente en todo el país. Según señalaron, en esa medida se fijó un escalonamiento en la entrega de turnos para la vacunación que arranca con un primer paso para el personal de los niveles inicial y primario y finaliza con una quinta etapa que abarca a "docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades". La administración local modificó el texto al definir al quinto grupo con "los docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades dependientes del Gobierno de la Ciudad e Instituciones privadas incorporadas a la enseñanza oficial".

"El quinto grupo sufre una reconversión penosa en la letra del GCBA. No sabemos si es ineficiencia, desidia, errónea interpretación o nulo acatamiento de la ley", advirtieron los docentes universitarios en la carta a Quirós, tras lo cual exigieron su incorporación al plan de vacunación contra el coronavirus. La carta está firmada por trabajadores nucleados en el Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba), la Asociación de Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba), Asociación de Artistas, Docentes e Investigadores (ADAI), Asociación de Trabajadores de la Universidad del Arte (Atuna) y la Asociación de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (ADUT), entre otros.

La respuesta de Ciudad

Fuentes del Gobierno porteño señalaron a El Destape que están "priorizando la vacunación del personal hasta nivel superior no universitario inclusive" porque son "los niveles que comenzaron presencialmente este año y que siguen teniendo instancias de presencialidad".

Esta priorización se hace ante "la escasez de vacunas". En ese sentido, desde el gobierno porteño argumentaron: "Nación viene entregando vacunas en cantidad proporcional a la cantidad de población de cada provincia. En el segmento universitario hay una enorme desproporción en cantidad de agentes del sistema universitario respecto a cualquier provincia porque tenemos 40 universidades con sede en CABA entre estatales y privadas".

"Si Nación no prevé una entrega de vacunas específica para trabajar este segmento donde la provisión de vacunas tenga relación a la cantidad de docentes universitarios que tenemos, siendo además que las universidades son nacionales, no podremos priorizarlas", precisaron a este medio.