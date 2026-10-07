UOM: interventor dilata elecciones y usa el gremio para campaña propia

La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) entró en el quinto de sus seis meses de duración sin haber dado pasos visibles hacia el llamado a elecciones que tenía como propósito original por parte de la Justicia y con un funcionario a la cabeza ocupado en su campaña para obtener un cargo en el Consejo de la Magistratura con el gremio industrial como base operativa. Se trata de Alberto Biglieri, abogado de confianza del operador radical y macrista Daniel Angelici, que desde su llegada a la organización optó por hacerse fuerte con ayuda de los principales rivales de Abel Furlán, el desplazado secretario general del sindicato.

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Biglieri fue designado interventor por los jueces de la Sala VIII de la Cámara laboral Víctor Pesino y Dora Martínez, los mismos que destrabaron la reforma laboral de Javier Milei, por un lapso de 180 días tras dictaminar que las elecciones en la UOM que habían consagrado a Furlán como secretario general reelecto eran nulas por supuestas irregularidades detectadas en la votación en la seccional Campana, de la que es oriundo el dirigente removido. Desde entonces, y pese a que semanas atrás la misma sala sumó como cointerventores a Pablo Iglesias y Ariel Alonso, el cometido de relanzar la elección en Campana no había registrado pasos en esa línea.

De hecho, todas las señales de la intervención fueron hasta ahora en el sentido contrario a resolver la elección y devolverle al sindicato su gobierno habitual. Como adelantó El Destape, la actual conducción firmó el primer banco de horas metalúrgico –a lo que se resistía el gremio en pleno en tiempos de Furlán- al amparo de la reforma laboral, aseí como paritarias a la baja respecto de la pauta inflacionaria. También reinstaló en la obra social Osuomra a directivos y responsables alineados con la empresa Basa, propiedad del grupo Olmos (dueño a su vez de una red de clínicas y sanatorios así como de medios de comunicación como los diarios Crónica y BAE Negocios) y que había estado a cargo del gerenciamiento de la prestadora gremial en tiempos de Antonio Caló como jefe de la UOM.

Pero Biglieri fue más allá en su empeño por perdurar en el sindicato: contrató un equipo de prensa y comunicación y se rodeó de un conglomerado de asesores que, entre otros intereses, llevan adelante su campaña para el Consejo de la Magistratura. Una de las fotos que ilustra esta nota muestra una “selfie” publicada en redes sociales y tomada por el abogado Daniel Mario Burke, referente de la profesión en el colegio de San Isidro, junto al interventor en oficinas de la UOM y la frase: “Trabajando con mi amigo Nacho Biglieri para el Consejo de la Magistratura, Lista 3 Unidad”.

También fue nombrado como asesor Omar Yasín, el primer secretario de Empleo de Javier Milei y exfuncionario de Mauricio Macri. En la actual gestión duró poco una vez que el Presidente lo usó de chivo expiatorio para acallar las críticas por un aumento de sueldo presidencial que en realidad había sido responsabilidad de su hermana, la secretariia general de la Presidencia Karina Milei. Otro integrante es Carlos Ángel Galina, cuyo paso más rutilante por la función pública fue como jefe de asesores de la Agencia Federal de Investagaciones (AFI) durante la administración de Silvia Majdalani. Al igual que Biglieri es línea directa de Angelici y cercano al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo.

Otros nombres son los de Ariel Martín Alonso, laboralista y representante de empresas del rubro ceramista; Guillermina Soria, presidenta del Colegio de Abogacía de San Isidro adonde también abreva Burke; Ariel Sosa, exreferente de la Red BASA, el nombre del conglomerado de salud del Grupo Olmos; Hernán Gustavo Lombardía, especialista en Derecho Administrativo y asociado al macrismo; Sebastián Mario Riglos, penalista, y Guillermo Garagiuso, especializado en derecho concursal y societario.

El 20 de octubre será la elección que definirá los cuatro asientos por la abogacía en el Consejo de la Magistatura para el período hasta 2030. Al frente de la nómina Unidad en Defensa de la Abogacía se encuentra Biglieri, de origen radical y cercano a Ricardo Gil Lavedra y que no reniega del padrinazgo de Angelici.