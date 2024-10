Semana clave en el conflicto universitario: asambleas en todo el país y paro total

Esta semana, el conflicto universitario comienza una nueva etapa de medidas contra el desfinanciamiento del gobierno de Milei. Los estudiantes, docentes y no docentes avanzan en un nuevo plan de lucha que incluye asambleas en todo el país, un paro total y una posible marcha universitaria. “Asi como estamos va a ser imposible sostener universidades públicas de calidad como hemos tenido siempre”, planteo el decano de Exactas UBA, Guillermo Durán.

En este marco, este lunes habrá asambleas en todas las universidades convocadas por los estudiantes para definir cómo continúan las protestas luego de que la semana pasada hubo 50 ocupaciones y vigilias a lo largo del país.

Mientras que el jueves el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que está integrado por Conadu Histórica, Conadu, Fedun, Ctera, Fagdut, Fatun y UDA y agrupa a todos los gremios de trabajadores docentes y no docentes, definió un nuevo paro. Además, se definió que a partir del lunes 21 iniciarán una semana de visibilización del reclamo que incluirán clases públicas, volanteadas y actividades en las calles con modalidades que se definirán estos días.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La discusión por salarios dignos enfrenta los últimos dos meses del año y este martes los gremios, rectores y centros de estudiantes llevarán a cabo una reunión tripartita para definir los pasos a seguir. “Tenemos que seguir marcando lo que viene pasando estos últimos 10 meses. La propuesta tendría que rondar el 35% hoy para empatar al primero de diciembre del año pasado, o sea, esto del 6,8 por ciento sigue siendo prácticamente una cargada”, apuntó el decano de Exactas UBA, Guillermo Durán, en diálogo con FM Re 1073.

“Le toca a los gremios, no a las autoridades, negociar en las paritarias, pero los gremios tanto los docentes como no docentes lo han planteado muy claramente. Entonces tendremos que seguir dando ese mensaje para intentar al menos parecernos a donde estábamos en cuanto a los salarios, el primero de diciembre del año pasado, que como digo siempre no estábamos en el mejor de los mundos, pero estábamos en una situación mucho mejor que la que estamos hoy”, planteo el decano de Exactas UBA, Guillermo Durán.

Sostuvo que “así como estamos va a ser imposible sostener universidades públicas de calidad como hemos tenido siempre” y advirtió que “la gente directamente no llega a fin de mes y la que puede se va a universidad privadas, se va a países limítrofes donde se les paga mucho mejor y bueno, de vuelta es nuestra obligación seguir marcando y mostrando que esto así no puede continuar”.