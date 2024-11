“No vamos por el buen camino”, el reclamo de la rectora de la UNCo

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, criticó la gestión del Gobierno nacional de Javier Milei en el área de ciencia e investigación. No es la primera vez que lo hace, pero en esta ocasión estaba a su lado el titular del CONICET, Daniel Salamone, uno de los artífices de los recortes en el área, que no pudo ocultar la incomodidad al escucharla: “No vamos por buen camino, hemos perdido casi 500 investigadores”, sostuvo en el acto que encabezó en la que inauguró un nuevo edificio de la institución.

La actividad se llevó a cabo este viernes al mediodía. Participaron Gentile y Salamone junto a otras autoridades para presentar el nuevo edificio del Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas (PROBIEN) en el campus de la UNCo, en la provincia de Neuquén. Se trata de un instituto de bipertenencia que fue creado en abril de 2006, en el marco de un convenio firmado entre CONICET y la UNCo y su creación fue ratificada en 2007.

Allí, la rectora hizo un racconto de lo sucedido en el área en los últimos 10 meses durante la gestión del libertario Milei. Dijo que se perdieron casi 456 becas destinadas a nuevos investigadores y mencionó la falta de financiamiento para distintos institutos de investigación y de producción e conocimiento.

“Esto realmente nos está afectando y admito que podemos hacerlo, polemizar cuál es el modelo de ciencia que queremos, qué pensar de la soberanía científica como un atributo y una urgencia propia del Estado, cómo es que entendemos la producción el conocimiento. Creo que nadie en las universidades ningún sector académico científico se negaría a discutir estas cuestiones”, sostuvo Gentile mientras Salamone –un veterinario con experiencia en clonaciones- permanecía cruzado de brazos al lado de ella.

Sin inmutarse, ella continuó con su discurso: “Lo cierto es que necesitamos discutir y en tal caso, luego pensar un plan para el desarrollo de la ciencia de las universidades”, dijo e hizo referencia a lo que no pueden aceptar en tanto universitarios, científicos y académicos con extensas trayectorias: “No podemos aceptar que exista una decisión casi unilateral como política de Estado que nos cercene, nos expulse, nos cierre, que nos expulse y expulse a nuestros becarios y a nuestros científicos a tener que aceptar sueldos precarizados o directamente retirarse”.

Sin bajar los brazos, en medio de la lucha que todavía mantienen las universidades por el presupuesto universitario, Gentile consideró que todavía hay “tiempo de cambiar”, de analizar un nuevo modelo científico de cara a 2025, que sea similar a la que ya se implementó en el país desde principios de los 2000 cuando se implementaron programas de repatriación de científicos luego de la fuga de cerebros que se dio en la década de 1990.

“No es casual que haya sido en el 2004 o que, en 2006, 2007, 2008 hayan florecido los institutos de bipertenencia. En la Argentina porque eso significó una política de estado de invertir en la producción científica en repatriar científicos”, apuntó.

Hace menos de un mes, Gentile denunció a Milei por las amenazas que recibió en las redes sociales: “Están avisados zurdos. Después no lloren DD..HH. y lesa humanidad”, decía uno de los posteos que el mismo presidente republicó en su cuenta de X, ex Twitter.

Tal como indicaron desde la UNCo, la presentación de Gentile responde al cumplimiento de responsabilidades que emergen del estatuto de la institución y “de la propia normativa procesal de aplicación que obliga a denunciar los delitos a los funcionarios públicos que los conozcan en ejercicio de sus funciones”.

El reposteo denunciado por Gentile –realizado por Milei un día antes del tratamiento del veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados– corresponde a un usuario de X que identificado como Mati Smith: “Marchas, paros, tomas… quieren derrocar al presidente con más huevos de la historia. Están avisados zurdos. Después no lloren DDHH y lesa humanidad”.