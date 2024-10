Capital Humano anunció la firma de la garantía salarial de trabajadores no docentes

El Ministerio de Capital Humano anunció este jueves que "se firmó la paritaria no docente para activar la garantía salarial" de los trabajadores de ese sector de las universidades nacionales. Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) marcaron que "obviamente sirve", pero que "no es ningún tipo de solución de fondo ni nada que se le parezca".

"Esta tarde se firmó la paritaria no docente para activar la garantía salarial que levanta el piso salarial esta tarde en el Palacio Sarmiento con las autoridades del Ministerio de Capital Humano", indicaron desde Capital Humano en un comunicado. Además, la cartera conducida por Sandra Pettovello agregó: "Esta suma se adiciona al 6,8% otorgado a todos los empleados universitarios, docentes y no docentes, que constituye el mayor aumento otorgado a este mes dado a los trabajadores del Estado nacional, en consonancia con el compromiso asumido a priorizar el salario y no las disputas políticas".

Jorge Anró, secretario adjunto de Fatun, explicó a El Destape: "Obviamente sirve, ante la situación tan dramática que viven nuestros compañeros cualquier plata ayuda. Pero para nada es una solución ni es una equiparación con la inflación, estamos lejísimos de eso".

"No es ningún tipo de solución de fondo ni nada que se le parezca. Es simplemente un mínimo paliativo para los que peor están, que es producto de toda la lucha en defensa de la educación pública, pero de ninguna manera vamos a bajar la bandera por un paliativo que por supuesto es justo, pero que no alcanza para solucionar el problema de fondo de nuestros compañeros", agregó Anró.

Aduaneros anunciaron un paro un nuevo paro la semana próxima

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) anunció que llevará a cabo un cese de actividades en la aduana a la semana que viene, en rechazo a la "falta de respuestas" sobre la reorganización de la AFIP, ahora denominado ARCA. También repudiaron las "calumnias e injurias" contra los trabajadores de la aduana.

Los aduaneros informaron que realizarán un "paro de actividades los lunes 28 y martes 29 de octubre" de 10hs a 14hs , con "apagón informatico y asamblea en los lugares de trabajo". También señalaron que volverán a replicar la medida el miercoles 30 de octubre, "con presencia en los lugares de trabajo".

Según informaron a través de un comunicado, el cuerpo de delegados se SUPARA se reunió hoy al mediodía "en atención a la crítica situación actual y la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades del Organismo en relación a los anuncios que fueran realizados el lunes pasado"