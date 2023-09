El massismo confrontó con la campaña de Milei: "Una política exterior pragmática"

El cruce tuvo lugar en el "Ciclo Democracia y Desarrollo 2023” organizado por el Grupo Clarín.

El massismo salió a responder las declaraciones que hizo en las últimas horas parte del equipo del candidato a presidente, Javier Milei, en relación a cómo sería su política exterior en caso de llegar a la Casa Rosada. Diana Mondino, quien suena como eventual canciller del libertario, rechazó este martes la participación de Argentina en los BRICS y se despachó contra la participación del Estado en las relaciones comerciales entre países. De inmediato, uno de las personas que asesora al ministro de Economía, Sergio Massa, en política exterior, Gustavo Martínez Pandiani, afirmó que Unión por la Patria tiene una "visión pragmática" de las relaciones internacionales y explicó: "Donde los socios comerciales no se elijan por preferencias personales, ideología, organización social o religión".

El cruce se dio esta tarde en el marco del "Ciclo Democracia y Desarrollo 2023” organizado por el Grupo Clarín en el MALBA (Ciudad de Buenos Aires) y en el que también estuvo Federico Pinedo en representación de Juntos por el Cambio.

Al iniciar el encuentro, Martínez Pandiani, actual Embajador de la Argentina en Suiza, destacó que la política exterior debe ser parte de los esfuerzos que debe hacer el país "para salir adelante": Y sostuvo: "Constituirse en una herramienta para alcanzar un desarrollo con inclusión, consolidar valores históricos para nuestro país como los derechos humanos y la democracia, y defender la Causa Malvinas como Política de Estado".

Para ello, Pandiani sostuvo que desde el espacio que tiene a Massa como candidato a Presidente se propone una "visión pragmática" de las relaciones internacionales. "Creemos que, tal como sucede normalmente en gran parte de las naciones, las relaciones se manejan en el mundo real por intereses y valores. Argentina necesita socios y mercados para lograr su desarrollo, resaltó el Embajador de carrera", explicó el ex Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos.

En este sentido, como contrapunto a las ideas de los referentes de los otros espacios, quienes pusieron en duda la relación con China o con los BRICS, Pandiani puso como ejemplo que el gigante asiático tiene como sus tres socios principales a EE.UU., Japón y Corea del Sur, países alejados de sistemas que otros candidatos denominan “comunistas”. En el mismo sentido, hizo foco en que la relación con Brasil es una relación histórica, política y cultural.

"Creer que Lula no puede ser nuestro socio porque es 'comunista' no solo es una falta de seriedad en el análisis, sino un error estratégico muy importante. Tuvimos una etapa con Brasil muy compleja con Bolsonaro, pero a nadie se le ocurrió cerrar relaciones", sentenció. Y agregó: "Más aún, aseguró que cerrar la relación con Brasil o con China, significaría perder mercados para la industria automotriz cordobesa, para las plantas industriales de Pacheco y para muchos productores agroindustriales de las economías regionales".



Respecto al futuro, el ex Subsecretario para América Latina, destacó que Argentina, "tiene un futuro muy promisorio, ya que tiene lo que el mundo de hoy y del mañana demanda: proteínas, energía tradicional, verde y de transición, minerales críticos (litio y cobre) y recursos humanos calificados".