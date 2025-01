El duro cruce entre Matías Lammens y Daniel Scioli por la fuerte caída del turismo

El ex ministro de Turismo cruzó a Daniel Scioli por su gestión

El ex ministro de Turismo, Matías Lammens, cruzó en X a su sucesor Daniel Scioli por la drástica caída del turismo en la temporada de verano 2024-2025. Scioli había hecho una publicación en la que destacó un "cambio profundo hacia la libertad y la eficiencia" y celebró estar dando la "batalla cultural en Turismo", que acompañó con un listado de las principales políticas de Javier Milei en esa área. Pero Lammens dejó al descubierto que los números en Turismo este año están siendo "irrefutablemente malos".

El ex ministro de Turismo, citó un trabajo de la Fundación Mediterránea que indica que en el sector se perdió un 2,2% del empleo y que este año llegaron a la argentina casi 600 mil turistas menos, mientras que en el turismo nacional cayeron 8,3 millones las pernoctaciones. "Esos turistas que hoy ya no vienen a la Argentina y esos argentinos que hoy ya no recorren nuestro país son menos ingresos para la industria, menos empresas invirtiendo y menos empleos para el sector", objetó Lammens.

Scioli celebró la eliminación del Pre Viaje y la política de Cielos Abiertos

El ministro de Turismo y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que está llevando adelante una auténtica "batalla cultural" en el turismo y destacó que en su gestión fue eliminado el Pre Viaje y se desregularon las agencias de viaje, lo que, según el ministro, hizo que aumentaran en un 20% más. Celebró la "vuelta del crédito" y dijo que eso hizo que más familias viajaran a través del "financiamiento en cuotas". También destacó:

"Con la Inteligencia Artificial aplicada a darle un servicio superior al turista para lograr un salto cualitativo de eficiencia y competitividad".

"Logrando que se reglamente el uso de medios digitales para el pago de Propinas en sectores hoteleros y gastronómicos".

"Con la reglamentación del Turismo Estudiantil, eliminando el pago de la Cuota Cero, reduciendo el costo para las familias y dándoles mayor seguridad".

"Con estructura reducida, optimizando recursos humanos y eliminando alquileres innecesarios con altos costos para el Estado".

"Con seguridad ciudadana, orden en las calles y garantía jurídica para que haya más turismo receptivo de calidad y lleguen las inversiones: hay 70 hoteles por inaugurarse en el país".

El turismo al exterior se disparó un 50% en diciembre y se fugan los dólares baratos

Argentina cerró el año con un saldo negativo en turismo internacional. En diciembre, ingresaron 951,5 mil visitantes no residentes, mientras que 1.341,8 mil argentinos viajaron al exterior, resultando en un déficit de 390,3 mil visitantes. El dólar atrasado que propone el esquema cambiario del Gobierno abre las puertas a visitar destinos en el extranjero. Con Javier Milei como presidente, la frase "la única salida es Ezeiza" se hizo realidad.

Respecto al turismo receptivo (ingreso de extranjeros), vinieron 581,6 mil turistas (-9,6% interanual). Entre los principales mercados emisores se destacaron Brasil (22,5%), Europa (15,2%) y Chile (15,1%). La mayoría ingresó por vía aérea (46,2%), seguida por la terrestre (40,5%), mientras que la estadía promedio fue de 13,2 noches.

En cuanto al turismo emisivo (salida de residentes) 693,6 mil turistas argentinos salieron del país (+50,6% interanual). Entre los principales destinos se destacaron Chile (28%), Brasil (22,6%) y Uruguay (15,6%). Las salidas principalmente por vía terrestre representaron el 52,6% y la estadía promedio fue de 15,7 noches.