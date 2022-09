Mendoza, un histórico ramal de tren que cerró durante el menemismo y ahora vuelve a funcionar

El Ministerio de Transporte ya inició las obras de evalúo de vías. Marinucci evalúo que antes de que termine su gestión estará disponible el servicio.

El Ministerio de Transporte trabaja para que el tren de pasajeros vuelva a Mendoza antes de que termine el verano. El servicio llegó a Justo Daract (San Luis) después de 29 años hace un mes y ahora planean extenderlo hasta Estación Gutiérrez. Por el momento se hicieron los recorridos para conocer el estado de las vías en desuso por 30 años y verificar el costo de las obras.

"Iniciamos la inspección de vías y ahora vamos a estar recorriendo de aquí hasta Palmira con un diagnóstico preliminar para determinar en términos precisos y de manera responsable el tiempo y la inversión en términos económicos que se necesita para restablecer el servicio. Pero no va a ser dentro de mucho, en nuestra gestión van a tener tren de pasajeros volviendo a Mendoza", afirmó Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, en una conferencia de prensa desde Mendoza.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El funcionario destacó que las vías no están usurpadas, ni con grandes malezas, situación que podría complicar la renovación. "Un dato no menor es que tiene posibilidad de circulación. Que el tren de cargas llegue hasta la estación de Mendoza a los talleres de reparación de locomotoras, también sucede en Palmira, permite que no haya usurpación de vía o malezas como nos pasa en muchos lugares. Lo que hacemos cuando ponemos un nuevo servicio es garantizar la calidad operacional. No es lo mismo la exigencia", explicó.

Después de realizar el recorrido, los sectores técnicos de la empresa realizarán el análisis y diagnóstico para poder comenzar a planificar las obras necesarias para la recuperación de la infraestructura.

El 22 de julio, este tren volvió a conectar los distritos de Laboulaye, General Levalle, Vicuña Mackenna y Justo Daract con la terminal porteña de Retiro y durante el primer mes de funcionamiento del servicio, se transportaron a más de 3.000 personas hacia o desde esos destinos.

Los trenes de pasajeros que ya volvieron: Bariloche, Córdoba, Santa Fe, Chaco, San Luis y Paraguay

San Luis

En junio, el tren de pasajeros que unió Retiro y Justo Daract para retomar el servicio a la provincia de San Luis luego de 30 años. De esta forma, hay un tren semanal que saldrá los viernes hacia Laboulaye (Córdoba), Vicuña Mackenna (Córdoba), Levalle (Córdoba) y Daract (San Luis) y vuelve los lunes a Buenos Aires.

Fuentes del Ministerio de Transporte informaron a El Destape que evaluarán que el tren se extienda hasta Mendoza, en una reactivación histórica que sería de un gran impacto para los pueblos que atraviesa la traza ferroviaria.

Santa Fe

En mayo, el tren con pasajeros unió la ciudad de Rosario con la localidad santafesina de Cañada de Gómez. La línea comunica a Rosario con las localidades de Funes, Roldán, San Jerónimo Sud, Carcarañá, Correa y Cañada de Gomez.

Córdoba

En abril, el Tren de las Sierras en Córdoba volvió a funcionar. Se trata de uno de los mejores trenes turísticos con los que cuenta el país y que, además, constituye un medio de comunicación entre localidades del Valle de Punilla, que crecieron, precisamente, a la vera de este ramal del ferrocarril Belgrano.



Desde el año pasado, el tren une la ciudad de Córdoba con Valle Hermoso, recuperando así una buena parte de su recorrido original y, aunque su paso es lento, el costo del boleto muy por debajo del colectivo, compensa y permite que, más allá de los turistas, muchos lugareños lo utilicen para sus actividades cotidianas.

Chaco

En abril, el servicio ferroviario une la ciudad de Resistencia con la localidad de Charadai, en Chaco, se extendió hasta la población Los Amores, en el norte de Santa Fe. El servicio parte desde Resistencia de lunes a viernes a las 13.15; mientras que, desde Los Amores lo hace a las 00.30.



Adicionalmente, se despacha un tren entre Cacuí y Los Amores que sale los domingos a las 13.53 desde la ciudad chaqueña y los sábados a las 00.30 desde la población santafesina.

Paraguay

El tren de carga y pasajeros volvió a unir la Argentina con Paraguay desde esta semana. Se trata del único tren que en la actualidad llevará argentinos al exterior luego de que en los noventa Carlos Menem cerrara el ramal que comunicaba la Argentina con Chile.