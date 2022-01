Avanza la implementación del pase sanitario en el transporte público

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, anunció que se aplicará en los próximos días el pase sanitarios en el transporte de media y larga distancia.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, anunció que se aplicará en los próximos días el pase sanitario en el transporte de pasajeros de media y larga distancia. Esto implica completar el esquema de vacunación contra el coronavirus con primera y segunda dosis.

"Los pasajes de media y larga distancia son nominales, y al momento de comprarlos se debe acreditar el pase sanitario, solo así se le expende el boleto", detalló en diálogo con C5N. La provincia de Buenos Aires supera hasta ahora el 95% de la población vacunada con la primera dosis y el 83% con las dos aplicaciones, según dijo el funcionario.

Las condiciones de aplicar el pase sanitario en el transporte de corta distancia están dadas y "esa es una decisión del ministro (de Salud, Nicolás) Kreplak", sostuvo. En ese sentido, afirmó: "En los próximos días el gobernador (Axel Kicillof) lo va a anunciar, ya tiene el dictamen de los dos Ministerios, y en poco tiempo seguro lo va a implementar".

A quienes decidan no vacunarse les advirtió sobre la dificultad de asistir a ciertos eventos: "Respetamos a quienes decidan no vacunarse pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación".

Pase Sanitario: cómo sacarlo

La forma de acreditación será a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19” que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.

La versión correcta de la app es la 3.6 y ya se encuentra disponible para descarga en una versión de prueba y estará completamente operativa desde el 1º de enero de 2022.

Si el autodiagnóstico de la aplicación arrojara algún síntoma compatible con coronavirus o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso activo de COVID-19, se bloqueará la pantalla de la aplicación, sin permitirle al usuario acceder al certificado hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra coronavirus en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).

¿Qué actividades exigen el Pase Sanitario?

Las actividades definidas para la acreditación del pase son:

Asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados.

Salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados.

Viajes grupales egresados, de estudiantes, jubilados o similares.

Eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

Con información de Télam