Transporte en Santa Fe: empresarios presionan y piden llevar el boleto de colectivo a $1.500

El conflicto del sector del transporte podría escalar en la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro luego de que los empresarios del transporte público de Santa Fe le solicitaran a la Municipalidad un aumento en el costo del boleto de colectivo, planteando la necesidad de elevar la tarifa a $1.573,60 para hacer frente al incremento de los costos operativos.

Este pedido fue presentado oficialmente antes de fin de año, fundamentado en factores como el alza en el precio del combustible, la inflación acumulada y el recorte de subsidios que ejecuta el Gobierno nacional. A fines de 2024, se suspendió la audiencia virtual entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras de colectivos del interior por lo que el sindicato no pudo definir si se encamina o no hacia una nueva medida de fuerza. De esta manera, con la conciliación obligatoria, no se pueden tomar medidas hasta mediados de enero.

En base al pedido de aumento, las empresas remarcan la necesidad de que el incremento se aplique en las próximas dos semanas. La situación se torna crítica a medida que se acerca una fecha clave: el próximo jueves se llevará a cabo una audiencia con la UTA. “Una vez que firmemos el acuerdo paritario, tendremos entre 10 y 15 días para abonar los retroactivos. Si en 15 o 20 días no tenemos una nueva tarifa, estaremos complicados”, advirtió Gerardo Ingaramo, titular de Autobuses Santa Fe.

Según Ingaramo, el último ajuste tarifario se realizó en agosto, y desde entonces los costos aumentaron significativamente. “El estudio de costos arroja un valor de $1.573, y ahora la Municipalidad y el Organismo de Control lo están evaluando. Si las variaciones superan el 5%, se presenta formalmente el pedido de ajuste, como lo hemos hecho”, explicó en diálogo con AIRE de Santa Fe.

“Solo el aumento salarial de estos tres meses ronda los 680 millones de pesos. A esto se suma un incremento del 12% en el precio del combustible desde agosto”, detalló Ingaramo. Además, señaló que los subsidios provinciales no se ajustaron a la inflación, lo que agrava la situación financiera de las empresas. “Con una inflación del 150% en el último año, los fondos provinciales siguen siendo los mismos. La Municipalidad debe decidir si aporta fondos adicionales o aprueba el aumento de la tarifa”, planteó.

Paro de colectivos en el AMBA por falta de pago: qué líneas no funcionan

Este miércoles 8 de enero se lleva a cabo un paro de colectivos de la empresa La Ideal de San Justo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida de fuerza es en reclamo por la falta de pago. Usuarios y usuarios de las líneas de esta empresa tomaron por sorpresa el paro ya que no fueron alertados con anticipación.

Desde la madrugada de este miércoles las líneas que no prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son la 4, 49, 86, 88, 96, 185, 193; la 205, la 502 y 621. Se trata de un reclamo constante que vienen llevando a cabo los choferes de diversas empresas de la región ante la tardanza de los pagos de salario.

Por el momento la medida de fuerza es por tiempo indeterminado, por lo que los usuarios habituales de estas líneas deberán buscar medios alternativos de transporte para viajar.