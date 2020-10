Los ruralistas que funcionan como una patota para Miguel Ángel Etchevehere se cruzaron con el móvil de C5N y, junto con la Policía, impidieron la entrada del periodismo al predio que le pertenece a Dolores, la hermana del exministro macrista, que se encuentra en un litigio legal por el terreno. Allí, la cronista Lucila Entin, tuvo que soportar las agresiones y los destratos de quienes se incomodaron con su presencia.

Todo comenzó con la intencionalidad de la periodista de entrar al terreno que le pertenece a Dolores Etchevehere para entrevistarla. Primero ingresó Lucila Entin, pero cuando quiso entrar el equipo de cámaras y productores, la propia policía respondió al grupo de ruralistas concentrados e impidió que continuara con su trabajo.

"Ya hicimos varias salidas desde afuera, pero cuando nos vinieron a buscar para ingresar, se llenó de policías en la entrada. Yo quedé del lado de adentro pero mis compañeros quedaron afuera y se acercó toda la gente que está manifestándose", explicó la periodista, en medio del caos.

Del otro lado de la tranquera, los ruralistas de Etchevehere no paraban de gritarle: "Ahora vos estas en el papel de usurpadora, mi amor. Queremos que la justicia se expida. Vos sos una usurpadora. Por qué entran ustedes y no la gente de TN. No podes".

"Ya lo hablamos mi amor, vos estás usurpando como ellos. Hacé la nota afuera, esos son unos delincuentes. La justicia no se expidió y ustedes están tomando propiedad privada", persistían. Otros gritaban palabras como sucios, villeros, zurdos, entre otras definiciones.

Por su parte, el comisario a cargo del operativo no daba ninguna respuesta a los interrogantes de la periodista, que no entendía por qué no podía ingresar su equipo: "nuestra función acá es evitar alguna situación entre las dos partes. Los que están adentro y los que están afuera. Eso lo tiene que dirimir la justicia, no nosotros. Nuestra función es evitar una violencia física. Lo demás se decide en la Justicia entre la señora Dolores y los Etchevehere que están afuera". Finalmente, luego de una hora de idas y vueltas, la Policía terminó por permitir el ingreso de C5N al predio para realizar la entrevista.

Dolores Etchevehere denuncia que una patota la quiere desalojar

Dolores Etchevehere advirtió que hay una patota con jinetes, camionetas y tractores encabezada por su hermano, el ex ministro macrista Miguel Ángel Etchevehere, para desalojarlos del campo. La mujer pidió la intervención del gobierno de Entre Ríos y de Alberto Fernández para evitar que sean golpeados.

"Mi hermano está ejerciendo la fuerza que es su idioma y está aprentando. No recuerdo que haya habido una movilización, un apriete, con tractores, camionetas y jinetes contra una mujer. Él está bastante preocupado y complicado. No tengo miedo, sí precaución", sostuvo Dolores Etchevehere, quien pidió que su hermano "rinda cuentas ante la Justicia".