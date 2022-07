Planes sociales: cae operación de periodistas y dirigentes de Juntos por el Cambio

En las redes se difundió un video recortado que periodistas y referentes de la oposición utilizaron para estigmatizar a los beneficiarios de programas sociales. Sin embargo, las imágenes en su totalidad desnudaron la operación.

La difusión de un video recortado por las redes sociales volvió a dejar al descubierto una nueva operación de prensa de periodistas y dirigentes de Juntos por el Cambio contra los beneficiarios de planes sociales.

En Twitter circuló un recorte de un video de una entrevista de la movilera de TN Sandra Borghi en la movilización de los movimientos sociales del miércoles, a una mujer que fue a la marcha con su hija y que expresó su disconformidad con los controles que el Gobierno nacional quiere establecer a los planes sociales.

En el testimonio del recorte, la mujer dijo: "La plata no alcanza para nada, los planes sociales que nos están cerrando ¿qué quieren? ¿qué trabajamos de las 8 a las 17 por la misma plata que nos pagan?". Y luego: "Nos quieren mandar a trabajar en la calle y no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto".

El recorte fue motivo de indignación de varios dirigentes de Juntos por el Cambio y periodistas. El diputado nacional Fernando Iglesias retwitteó el video y dijo "la locura es total". El abogado macrista Alejandro Fargosi sostuvo "nos embrutecieron, empobrecieron y asustaron".

El columnista de Clarín Claudio Savoia twtteó: "Ya saben... que te manden a trabajar no es justo". La conductora radicada en el exterior Lana Montalbán lanzó "Argentina es Venezuela".

Sin embargo, el video completo del reportaje demostró una realidad distinta. La mujer tiene tres hijos y explicó que trabaja en una olla popular. "Nunca conseguí un trabajo en blanco porque no terminé el secundario", explicó.

Luego, siguió: "No estudié porque mi mamá murió, me fuí a un colegio internado y mi familia no se hizo cargo. Mi tio tenía seis chicos para darle de comer y mi tía tuvo mellizos. Mi familia somos gente humilde, trabajadora, dependemos de que mi esposo pueda hacer una changa porque no tenemos otra cosa",

Según relató, se quedó "sola a los 9 años". "Mi tia falleció, mi otro tío se ahorcó. Pero tengo a mi esposo y mis hijos, pero mal o bien, todos comemos", expresó y agregó:. "Mal o bien, los planes sociales subsisten". Al final del reportaje, la propia Borghi terminó emocionada por el testimonio de la manifestante.