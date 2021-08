"Terrorismo misógino": Romina Manguel destrozó a Fernando Iglesias al aire

La periodista se mostró furiosa por la constante actitud machista del diputado de Juntos por el Cambio. "Es asqueroso lo que hiciste", afirmó Manguel.

Romina Manguel evidenció la misoginia de Fernando Iglesias en sus opiniones al respecto de las reuniones en la Quinta de Olivos durante el aislamiento preventivo y obligatorio. El diputado de Juntos por el Cambio se encargó de repudiar estas visitas y puso el foco en tres mujeres: la actriz Florencia Peña, la colaboradora de Fabiola Yáñez Sofia Pacchi y la conductora Úrsula Vargues.

Al aire de TN, Iglesias aseguró que se trataba de un "escándalo sexual" y publicó distintos twits con fotos de las tres mujeres en ropa interior.

Ante esta situación, Manguel dejó en evidencia la brutal misoginia por parte de Iglesias. Al principio de su programa en A24, la periodista demostró su enojo por la actitud del diputado: "No se le ocurre mejor idea que poner el foco en tres de esas cientos de personas que estuvieron visitando Olivos".

Pese a que Manguel dijo no haber estado de acuerdo con la visita de Peña a Alberto Fernández, la conductora indicó que la manera en la que Iglesias habló del tema es "realmente una salvajada" que "no le sorprende para nada".

"Esto no lo hace con un tipo. ¿Por qué la vara no está igual para todos?", se preguntó Manguel y agregó: "Mostrarlas de esta manera, en bolas, dando a entender que no fueron a Olivos a hacer lo que ellas dijeron, ¿Qué importa?". "No tengo ganas de verla a Florencia Peña así retwiteada por un diputado", enfatizó la periodista.

"¿Qué es esta payasada que estás haciendo, Iglesias? Y sino mostrame fotos de todos. ¿O sólo te interesa poner fotos de minas en bolas?", completó Manguel con su contundente reclamo: "Es asqueroso lo que hiciste". "Le pido que esté a la altura y deje de hacer este terrorismo misógino barato", cerró.