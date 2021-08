Tenso cruce en vivo entre Majul y Feinmann contra Fernando Iglesias por Florencia Peña

Los periodistas de LN+ se mostraron en desacuerdo con los dichos y con la falta de autocrítica por parte de Iglesias frente a sus agresiones contra Florencia Peña.

Luis Majul y Eduardo Feinmann le marcaron los puntos a Fernando Iglesias y se generó un tenso momento en vivo: los periodistas de LN+ se mostraron en contra de los dichos del diputado de Juntos por el Cambio contra Florencia Peña y otras mujeres que visitaron la Quinta de Olivos.

En principio, Feinmann le preguntó a Iglesias, que estuvo de invitado en el programa +Voces (LN+), por qué había agredido únicamente a las mujeres que visitaron a Alberto Fernández. Majul interrumpió y también consultó: "¿No está arrepentido de haber hecho eso?".

Después de días de escándalo y de denuncias en su contra, Iglesias demostró que no hizo ninguna autocrítica y negó haberse arrepentido de haber agraviado tanto a Florencia Peña como a Sofía Pacchi y Úrsula Vargues.

"Hay una cosa un poquito burlona o machista. Un poquito o mucho", le marcó Majul a Iglesias, sin lograr que el diputado acepte su error. Una vez más, el legislador macrista pidió explicaciones sobre la presencia de Pacchi en Olivos y Feinmann le explicó que era funcionaria de Gobierno: "Pertenece a la Secretaría General de la Presidencia".

"Diputado, usted dijo que 'para mi la señorita va a ayudarlo ( a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie)'. Suena como una sorna sobre una mujer", evidenció Feinmann. Pero Iglesias mantuvo su postura y, sin pedir disculpas, afirmó: "Me parece que la ironía forma parte... si yo tuviera pruebas, denunciaría. Como no tengo pruebas no denuncio".

En ese momento, Majul irrumpió en la conversación y le dejó en claro: "Quiero que sepa que yo no comparto. A mí me parece mal. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, habría que evitarlas".

La actitud tanto de Feinmann como de Majul sorprendió notablemente a Iglesias, quien se manifestó en sus redes sociales sobre lo ocurrido al aire de LN+ y apuntó contra ambos periodistas: "Podría ser útil para una lección de TODO LO QUE NO HAY QUE HACER en las escuelas de periodismo".