Santiago Cafiero dejó en ridículo a Bonelli y Alfano en TN

Las críticas recibidas por parte de la oposición en relación a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional son cada vez más fuertes. Esta vez, Santiago Cafiero estuvo de invitado en A dos voces por TN y habló de todo. Entre tantos temas discutidos, tuvo un fuerte cruce con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en relación al rol de Cristina Fernández de Kirchner. "Para ustedes y Clarín, todo lo malo que pasa en Argentina es culpa de ella", disparó.

El jefe de gabinete cruzó a los conductores ultramacristas cuando quisieron increparlo por las diferencias cada vez más notorias entre el gobierno nacional y su par de la Ciudad de Buenos Aires. "Es difícil ponerse de acuerdo con la Ciudad. Cuando hay quema de barbijos, no pasa nada. Cuando hay manifestaciones, no pasa nada. Cuando rompen un móvil de la televisión, no pasa nada. Ahora, si van los trabajadores a pedir por mejoras salariales, ahí aparece la represión. Eso es macrismo explícito", recalcó el funcionario nacional.

Ante la reiterada crítica del dúo histórico del canal del Grupo Clarín, el jefe de Gabinete desmintió rotundamente que las diferencias se deban a una supuesta creciente "injerencia" de la vicepresidenta Cristina Kirchner y expuso la "opinión" de ambos conductores. Bonelli intentó afirmar que "todo el mundo" afirma que existe esa injerencia, pero Cafiero lo cruzó y remarcó que ellos dos eran quienes lo decían. La charla fue subiendo de temperatura ante la mirada silenciosa del ex titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

Dos modelos de país

Al mismo tiempo repasó el modelo de país y dejó en claro que se debe "recomponer la capacidad exportadora de trabajo y producción, logrando el círculo virtuoso que todos buscamos". La idea no es conseguir los dólares vía endeudamiento que, según el Jefe de Gabinete, generaron "cuantiosas sumas de dinero para los amigos del expresidente y no beneficiaron a nadie más". Y explicó: "Cristina y Alberto se comprometieron a cambiar la prioridades. A abandonar ese modelo de especulación financiera".

A su vez, Cafiero destacó y diferenció las dos gestiones, apuntando claramente contra el macrismo y los medios opositores. "Esta es la Argentina productiva, no la de las fake news y las noticias que se divulgan. Esa es la Argentina de verdad. ¿Qué es lo que pasó? Hay una pandemia. ¿Dónde hay inversiones extranjeras directas? ¿En qué países? Los empresarios argentinos, nuestras PyMES, empiezan a confiar en este tipo de modelo donde se busca estimular el consumo y va a redistribuir la riqueza para los sectores que empujan a la producción de bienes y servicios", manifestó.

Con respecto a la economía, destacó que "la inflación está bajando" y explicó que tienen proyectada para este año una inflación arriba de los 30 puntos, "no 53,4, como dejó el macrismo". Ante el cruce por parte de ambos conductores, otra vez en contra de la actual vicepresidenta, admitió: "La herencia de Cristina a Macri dejámela todas las veces. Dejó una Argentina con un PBI creciendo a dos puntos, una inflación a menos de la mitad de lo que él nos dejó a nosotros... Así que siempre voy a elegir esa supuesta pesada herencia que hablan. También es cierto que la gente no merece excusas, no veníamos a ponerlas. Somos un gobierno peronista, vinimos a tomar decisiones".