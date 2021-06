La Nación +: Juez estalló con reclamos hacia Alberto Fernández y lo insultó en un programa

El diputado de Juntos por el Cambio dijo que se siente ofendido por el Presidente y criticó el manejo de la pandemia del coronavirus.

El diputado de Juntos por el Cambio Luis Juez estuvo de visita en el piso de LN+ y se encargó de lanzar fuertes reclamos contra Alberto Fernández, criticando el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, destacando el "deterioro de su figura política" y también afirmando que la sociedad "le tiene miedo al kirchnerismo".

En un ataque de furia, Juez se mostró molesto por las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien apuntó contra la oposición al decir que “ahora nos reclaman la segunda dosis de veneno”. Haciéndose el desentendido, el exintendente de Córdoba estalló: "Este pelotudo dice que soy un imbécil porque digo que se caliente con las vacunas y traiga la Pfizer para las criaturas que lo necesitan (...) me dice que yo ahora quiero la segunda dosis de veneno. No seas pajero, yo no quiero eso”. Y siguió: "No es de un imbécil el reclamo, es de un ciudadano que tiene miedo. Porque todos tenemos miedo”.

En otro punto de la entrevista, Jonatan Viale le consultó qué le diría a Alberto Fernández y Juez arremetió: “Lo conozco de toda la vida. Le diría '¿qué te pasa loco? Eras brillante, eras el tipo más inteligente'. Un día me lo crucé saliendo de este canal, el tipo había tenido unas definiciones maravillosas con respecto a la corrupción del kirchnerismo, con respecto a Nisman, con respecto a AMIA. ¿Qué carajo te pasó en todo este tiempo? ¿Con qué necesidad?”.

Sobre este tema, Juez marcó que Fernández en un principio se manejó bien frente a la pandemia y que "en Córdoba llegó a medir 70 puntos de intención de voto". En contraposición, sostuvo que ahora "el tipo la hizo de goma para convertirse en una lágrima". En ese sentido, agregó: "Soy un diputado de la Nación y no quiero hablar así de mi presidente, pero no me inspira respeto, porque cada vez que habla me ofende”.

"Si el tipo me escucha a mi ahora pensará que soy un imbécil, un provocador. Y la verdad que lo que quiero es que estas cosas la haga y después nos peleemos mano a mano", afirmó el legislador opositor y aclaró: "Nadie le está diciendo (a Fernández) que resuelva todos los problemas, le estamos diciendo: ‘Ponele los huevos a la pandemia, viejo’”.