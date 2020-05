El periodista macrista Baby Etchecopar usó la muerte de su papá para pegarle a Alberto Fernández, al contar cómo murió cuando gobernaba Raúl Alfonsín, hace más de 30 años. Al parecer, se molestó porque el oficialismo recordó que María Eugenia Vidal dejó un sistema sanitario arruinado y la gestión de Axel Kicillof, junto al Ejecutivo nacional, comenzó a hacerse obras para ponerlo de pie ante la pandemia del coronavirus. Por eso, buscó mostrar que el problema no fue sólo de Cambiemos sino de décadas de desinversión, período que usó para atacar al peronismo.

En su editorial en A24, Etchecopar remarcó que los hospitales estaban en malas condiciones "en la época de (Daniel) Scioli y antes también". Ese fue el momento en que decidió contar su historia personal: "Mi papá murió de cáncer en la época de Alfonsín. No teníamos plata, fuimos al hospital de San Isidro. En esa época (Antonio) Cafiero viejo, el abuelo de este que está ahora (Santiago, jefe de Gabinete), no quería que se haga, le decían el ‘elefante blanco’. Los peronistas no querían que se haga, y hoy es el mejor hospital de Buenos Aires”.

Según relató el comunicador macrista, le dijeron a su padre que vuelva a su casa: "¿Pero cómo a mi casa si mi papá está en un grito de dolor?. Me dijeron que no había sábanas y me lo tuve que llevar a mi papá a morir a mi casa. Yo no tengo guita, yo la laburé toda la vida y sé lo que es el hambre y el frío. No necesito que me lo explique Alberto”.

Después de que la oposición haya instalado un montón de discusiones sin sentido y noticias falsas, Etchecopar prefirió centrarse en los dichos del Gobierno: "En el medio del coronavirus, aparece la discusión pelotuda que si Vidal no lo hizo… y la verdad es que no lo hizo, Cristina (Kirchner) tampoco. Los hospitales son los mismos".

Relató que "en la época de (Carlos) Ménem y de (Fernando) de la Rúa se jactaban por tener un solo tomógrafo que no andaba. Lo llevaban con un carrito de un lugar al otro cuando inauguraban. No puede salir el Presidente a decir que la culpa fue de Vidal, si en los 40 años de democracia, 36 gobernó el peronismo. ¿De qué estamos hablando?”.

De todos modos, le pegó un palito a la exgobernadora bonaerense: "Es verdad, puede haber sido una inútil Vidal, no vengo a defenderla, pero fueron cuatro añitos donde le hicieron la vida imposible. Le decían que con el asfalto no se come… No se come pero hoy llegan al hospital".

Lejos del discurso de unidad ante la crisis y contrariamente al fortalecimiento del rol del Estado en este contexto, lanzó una ridícula recomendación: "Les voy a decir algo, dedíquense a la política, que es un laburo para inútiles, déjennos la superviviencia a nosotros. Hace 70 años que venimos sobreviviendo con el sueldo, llevándola como podemos hacia adelante”.