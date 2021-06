Aníbal Fernández se comparó con Messi e imitó el famoso meme suyo que se hizo viral

El ex jefe de Gabinete contó que le fascinan los memes y contó cuál en WhatsApp. Y aseguró que “la grieta es un neologismo inventado por el ruin de Macri”.

El ex jefe de Gabinete y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, reveló su fascinación por los memes en las redes sociales y aclaró que también le gusta los que se crean a partir de sus caras y frases picantes que deja cada vez que habla. Además, contó que con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el presidente Alberto Fernández utilizan diversos stickers en las conversaciones de Whatsapp.

En una entrevista en el programa De Mil Humores por Canal 9, Fernández contó que le encantan los memes y el humor que se genera a partir de ellos: "Me encantan los memes, los míos también", aclaró al final sobre la cantidad de memes que se crearon a partir de diversas expresiones del ex funcionario kirchnerista. "Si vos no tenes humor, sos un salame", advirtió el dirigente peronista.

Acto seguido, el conductor le mostró los diversos memes que se crearon a partir de sus expresiones y de declaraciones que realizó a los largo de los últimos año. En ese momento, imitó uno de esos memes causando la risa de todo el equipo.

Asimismo, el conductor Tomás Quintín Palma le consultó si en su cotidianeidad utiliza los stickers de Whatasapp para comunicarse con los otros funcionarios del gobierno, a lo cual, afirmó: "Sí, yo sí. Tengo propios, tengo uno mío haciendo la V". Además, contó que "el Presidente usa stickers y Cristina también usa". Ante ese dato, el integrante de De Mil Humores le preguntó sobre los sticker que utiliza la ex presidenta, a lo cual, Aníbal se limitó a contestar: "Cristina es Cristina". En tanto, indicó que habla con al vicepresidenta de forma cotidiana.

En otro tramo de la charla, Aníbal apeló a su sentido del humor cuando le preguntaron por su rol dentro del Frente de Todos y su elocuencia a la hora de hablar. "A veces uno piensa como que Messi está jugando en un club más chico y uno dice 'yo quiero que este futbolista esté en un equipo más grade'", le dijo el conductor, a lo cual, el ex jefe de gabinete disparó: "Yo soy como Messi".

Al ser consultado por el término "la grieta", el ex jefe de Gabinete no tuvo pelos en la lengua y disparó: “La grieta es un neologismo inventado por el ruin de Macri”, por lo que no cree en eso. En otro orden, Fernández aseguró que nunca consumió marihuana, pero que defiende a muerte resolver ese tema, y anunció: "El día que se libere, un faso me voy a fumar".