Amnistía Internacional alerta por el uso de las Taser y pide información por la compra de armas

Desde la organización internacional manifestaron su preocupación ante "el mal uso de las Taser, las pocas capacitaciones y la falta de un sistema de rendición de cuentas"

La organización internacional de derechos humanos, Amnistía Internacional, solicitó acceso a la información de las autoridades de seguridad nacionales luego de confirmarse, en octubre pasado, la compra de 100 pistolas Taser o "armas de electrochoque". A través del documento, buscan conocer detalles sobre el tipo y la cantidad específica de armas compradas qué efectivo las utilizarán y cuáles serán los criterios de selección. Además, qué capacitaciones brindarán y cuáles serán los procedimiento de rendición de cuentas.

"Hace muchos años que investigamos en el país y el mundo la experiencia del uso de las armas Taser", iniciaron el comunicado desde la organización y manifestaron su preocupación ante las fallas en su empleo tras la comparación de diversos países. Además de brindar una serie de recomendaciones, señalaron que se utilizan en situaciones poco justificadas: con excesiva frecuencia, sin evaluar otras opciones previas, en contra de la reglamentación de uso, contra personas que ya están bajo control policial o en situaciones que no parecen presentar una amenaza.

Por otro lado, desde Amnistía señalan que las armas de electrochoque son utilizadas "en modo aturdimiento" y, en muchas ocasiones, tambien para torturar o propiciar malos tratos. Incluso, remarcan que las capacitaciones de las fuerzas de seguridad para su uso son "inadecuadas" y alertan que "no existe un sistema de rendición de cuentas" ante la mala utilización. Ya habían realizado aportes cuando se debatía la compra de armas Taser por parte de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, e hicieron lo propio cuando pidieron información en otras jurisdicciones como Salta y Tucumán.

Entre las preocupaciones principales, enumeran que: se usan de manera excesiva porque no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento, inlingen dolor severo y no queda a la vista el daño causado, son utilizadas con mucha frecuencia y no en situaciones extremas y limitadas -frente a una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesiones graves, como establece el Comité contra la Tortura en la ONU-.

Recomendaciones de Amnistía sobre las Taser