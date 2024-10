Se afianza la cooperación con Estados Unidos: Argentina abrirá un centro regional de inteligencia para combatir las drogas sintéticas

La alianza entre el Gobierno de Javier Milei y Estados Unidos dio un nuevo paso este martes. El secretario de Estado Antony Blinken había convocado a una Coalición Global para Abordar las Amenazas de Drogas Sintéticas el año pasado, la Casa Rosada se sumó sin dudarlo y ahora le ofreció "algo innovador", según las palabras de Todd Robinson el Secretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) estadounidense: un centro regional de inteligencia para combatir el narcotráfico, especialmente la producción, tránsito y consumo de drogas sintéticas.

"Para nosotros este centro podría ser crucial, podría convertirse en un nodo clave para el intercambio de información sobre amenazas sintéticas emergentes en todo América del Sur", destacó Robinson en una conferencia de prensa posterior, en la que participó El Destape. El funcionario, que tiene una amplia experiencia diplomática en la región (Venezuela, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Colombia y República Dominicana), contó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich anunció la creación del centro regional de inteligencia en la reunión que compartió esta mañana junto a los ministros de Salud y Justicia, Mario Lugones y Mariano Cúneo Libarona, el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, y el embajador estadounidense, Marc Stanley.

Sin embargo, el anuncio no aparece en la información que publicó ni la Cancillería ni el Ministerio de Salud. El Destape se contactó con el equipo de Bullrich, pero no recibió respuesta.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras el encuentro con la prensa, Robinson aclaró que el centro regional de inteligencia "no es una iniciativa de Estados Unidos, sino de Argentina" y que "será Argentina" la que vaya invitando a los países de la región a sumarse. "Nosotros no lo pedimos, ellos lo ofrecieron", destacó para explicar por qué aún no hay definiciones sobre cómo participará Washington en este centro. "Si nos piden recursos, lo analizaremos en ese momento", agregó, ante la pregunta de si enviarán a personal o fondos para actividades de inteligencia en este centro regional de inteligencia.

Robinson dijo no tener detalles sobre cómo será la arquitectura del centro: dónde se ubicará, quién participará activamente y sobre qué zonas se recolectará información y cómo. Esa información, quedó claro, la tiene Bullrich y su Ministerio. Lo que sí explicó el funcionario estadounidense es por qué apoyan la idea del centro regional de inteligencia: "La composición de las drogas cambia todos los días. Cuando se pone un elemento en la lista (de drogas prohibidas), estos grupos criminales buscan otro para reemplazarlo. Hoy estamos jugando detrás de el problema. Un centro de inteligencia podría ponernos por delante del problema para poder anticipar qué van a hacer estos grupos criminales que están fabricando estas drogas."

"Por ahora no estamos hablando de operaciones como tal, pero sí de intercambio de información. Eso no existe ahora en la región, con países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y eso es innovador", señaló el funcionario que continuará su gira con una escala en Uruguay. "El plan es profundizar esto y agregar países por fuera de la región, como por ejemplo Bélgica, España o Francia", propuso y aclaró que no se reunió con ninguna autoridad de la SIDE.

Más cooperación en seguridad hasta 2026

El funcionario del Gobierno de Joe Biden también se refirió a la cooperación que mantienen en otras áreas con el Ministerio de Seguridad que encabeza Bullrich. Sostuvo que "la seguridad portuaria está contrarrestando de manera efectiva el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas a través de vías navegables" y agregó: "Nos complace estar asignando fondos adicionales para extender nuestra capacidad de desarrollo hasta 2026".

Y continuó sumando áreas de comunicación: "Estamos colaborando en el entrenamiento y equipos, en el área de seguridad en las cárceles y también en la seguridad portuaria".