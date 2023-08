D'Onofrio sobre la propuesta de Milei para las elecciones 2023: "Un pasaje de colectivo va a salir 6.000 pesos"

El ministro de Transporte bonaerense se refirió a la promesa de dolarizar que tiene el candidato presidencial libertario y habló de la importancia del Estado.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, afirmó que en una economía dolarizada como la que propone el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "un boleto de colectivo podría costar 6.000 pesos" mientras que un pasaje de tren rondaría los 400 pesos. "Ser libres significa que el poderoso puede hacer lo que se le de la gana, con lo cual una economía dolarizada y con todo absolutamente descontrolado", advirtió ante el inicio de la campaña de las elecciones 2023.

En declaraciones a Radio AM 910, el funcionario manifestó sobre la posibilidad de que el boleto del colectivo pase a estar entre 5 o 6 mil pesos: "Desmitifiquemos una cuestión: la provincia tiene la tarifa que tiene porque los bonaerenses la pagamos porque los subsidios los cubrimos 100% nosotros". Y añadió: "Si no tomás la variable, que hoy lo está absorbiendo 100% el Estado, de recaudar para renovar vías y material rodante, entrás en un sistema de deterioro del transporte".

En esa línea, D'Onofrio sostuvo que ese dinero del boleto "tiene que ver con la renovación del parque automotor para que el sistema funcione" y aseguró que "en todas partes del mundo, el transporte público de pasajeros es deficitario y lo subsidia el Estado". Por eso, dijo que no es necesario irse hasta Estados Unidos o Europa para verlo: "Cruzamos la Cordillera y en Santiago de Chile el propietario de las unidades es el gobierno y lo que licita es la explotación".

Con respecto a las medidas económicas anunciadas por el ministerio de Economía, Sergio Massa, en los últimos días, planteó que el Gobierno busca "que no siga recayendo el ajuste sobre la gente" y consideró que no tuvieron que ver con el resultado del proceso electoral, sino "una relación directa con el salto que nos hizo dar el haber tenido que devaluar por exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Se intenta que este golpe que ha tenido la gente no se siga profundizando con una tarifa superior, en cuanto al transporte. En la zona del AMBA, el boleto sin subsidio tendría que estar encima de los 500 pesos. Si querés tomar un colectivo en cualquier lugar de Estados Unidos, son 2,5 dólares; si lo querés hacer en Francia, para una distancia como Pilar-Buenos Aires, sale 3,25 euros", ejemplificó D'Onofrio sobre la importancia de la presencia del Estado.

Tras sus dichos, el candidato a jefe de Gobierno de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, lo cruzó en redes sociales y lo calificó de "chanta" por causarle miedo a la gente. "Es increíble lo burro que puede ser un Kirchnerista, cada día me sorprenden más ¿en qué se basa para decir eso? ¿Le parece gracioso decir estas estupideces? Así son estos chantas, se aprovechan del desconocimiento de la gente para jugar con su miedo", escribió al compartir el fragmento de la nota.

"Estimado Ramiro no te conozco y claramente vos a mi tampoco Podes no estar de acuerdo con lo que pienso y estas en todo tu derecho Las agresiones y la descalificación no creo que sean el camino Te invito a reflexionar", completó D'Onofrio.