Paro total en Bridgestone por casos de coronavirus: "No nos cuidaron" Los trabajadores denuncian que la empresa no respeta los protocolos y no permite la desinfección.

Hace 4 horas | 12.46 Por Gino Viglianco Los trabajadores de la fabricación de neumáticos realizan un paro de 24 horas en la empresa Bridgestone luego de que la empresa rechace realizar un protocolo sanitario y se conozcan cinco casos de coronavirus en la planta que tiene en la localidad de Lomas de Zamora. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) alertó que la conducta de la empresa es "irresponsable y decididamente lesiva". EL APRIETE DE LOS ANTICUARENTENA En la empresa se detectó un caso inicial de coronavirus. Un trabajador que había estado en contacto estrecho lo alertó a la firma y el sindicato pidió que realice la cuarentena por 14 días. Sin embargo, la firma se negó a implementar el aislamiento y el empleado que había estado en contacto estrecho dio positivo de coronavirus tras acudir seis días a la empresa. MÁS INFO Transporte público Quiénes podrán tomar transporte público "El problema es que no aíslan los casos y pueden propagarse por toda la planta. Si en una fábrica hay mil contagiados haríamos un daño inmenso para toda la sociedad", advierte a El Destape el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, quien afirmó que continuarán con la medida de fuerza en caso de que la empresa no respete las medidas de seguridad sanitarias establecidas por el gremio y profesionales de la salud. La empresa desoyó los reclamos del sindicato y las indicaciones de la epidemióloga del ministerio de salud de Lomas de Zamora sobre los contactos estrechos. Crespo explicó que la empresa se niega a dar un margen de tiempo entre el turno de la mañana y de la tarde para permitir la desinfección de la fábrica. "Cuando los empleados del segundo turno llegan se cruzan dentro con los trabajadores del primer turno. Eso es porque no quieren parar la producción", sostuvo. El viernes pasado el SUTNA realizo un paro de actividades en todas las fábricas de la provincia de Buenos Aires en reclamo de mejoras en las condicione de seguridad y prevención ante la pandemia. "En este sentido, hemos puesto a disposición de las empresas un protocolo específico para las plantas del neumático elaborado por el sindicato nacional junto con trabajadores y profesionales sanitarios", explicaron. MÁS INFO Coronavirus en Argentina Murieron 43 personas en las últimas 24 horas Los trabajadores denunciaron: "Bridgestone no ha tenido en cuenta estas exigencias y ni siquiera cumple con las reglamentaciones más básicas. Llamamos a darle la mayor difusión a este conflicto desatado por el incumplimiento de las reglamentaciones más elementales establecidas por las autoridades nacionales y exigimos la inmediata discusión y cumplimiento de las medidas reclamadas por los trabajadores como la separación de los turnos, el aislamiento y testeo de todos los casos estrechos y la desinfección de los sectores afectados". TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN EL DESTAPE RADIO EN VIVO ►