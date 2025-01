Congreso: los proyectos que apoya el público y las dudas de la política

La agenda propuesta por el gobierno nacional para las sesiones extraordinarias no es fácil de roer, puntualmente en lo que respecta a la eliminación de las PASO. Tan es así que las señales parecieran indicar el avance sobre la suspensión de esta instancia para, más adelante, intentar abordar una supresión definitiva. Dentro del temario, hay varias iniciativas, en general promovidas por el macrismo desde hace tiempo, que cuentan con un amplio apoyo de la sociedad, aún mayor entre los votantes de Juntos por el Cambio en 2023. Pero la Casa Rosada no logra el mismo nivel de respaldo a la hora de pensar otra jugada clave: la Corte Suprema.

Según pudo sondear El Destape, ninguno de los aliados del gobierno está cómodo con eliminar las PASO, al menos no en este momento. Por estas horas, los dos invitados del ex Juntos por el Cambio a Casa Rosada, el PRO y la UCR, agendaron reuniones de bloque para intentar sentar una posición común. Son espacios con matices internos, dado que algunos dirigentes se muestran más cercanos a La Libertad Avanza que otros, comprometiendo su nivel de apoyo a esta medida.

Para el radicalismo, la cuestión electoral es un tema sensible, como también lo es para el PRO y salieron de la reunión con la idea de que todavía falta acercar posiciones para abordar este tema. Una situación similar es la que se vive en uno de los bloques que no formó parte del encuentro, dado que está en contra de negociar leyes por fuera del ámbito parlamentario: Encuentro Federal.

En el espacio comandado por Miguel Ángel Pichetto conviven diferentes miradas. Se trata de un bloque bastante heterogéneo, con fuerte representación del interior del país, difícil de homogeneizar. Dicho eso, algunos apoyan la eliminación de las PASO, como el propio jefe del armado y legisladores cordobeses, mientras que otros no.

Sin embargo, la ley enviada por el gobierno no sólo abarca y compromete la realización o no de las Primarias, sino que afecta distintas capas del armado político argentino, limitando un poco su acompañamiento. El proyecto, por ejemplo, propone eliminar el financiamiento público de campañas, cambiar regulaciones de publicidad en redes sociales y medios de comunicación, quitar límites de aportes privados a los partidos, remover la responsabilidad de gerentes y directivos de empresas mediáticas, disminuir multas y quitar varias reglas que apuntaban a lograr mayor participación de partidos más chicos.

Por eso, en ese bloque pareciera ganar la posición de acompañar una suspensión y no la eliminación o no, al menos, este texto tal y como fue enviado por el Poder Ejecutivo. De todos modos, el espacio aún no se reunió, a diferencia del PRO que lo hizo este martes y de la UCR que lo hará el miércoles, por lo que quedan varias cuestiones por definir.

El texto de Ficha Limpia también impacta de diferentes formas dentro de este bloque. Desde el socialismo ya se explicó que votaron una ley similar para la provincia de Santa Fe, pero Esteban Paulón remarcó, en declaraciones radiales, que este proyecto tiene nombre y apellido (el de Cristina Kirchner) y, por lo tanto, asoma su carácter proscriptivo.

Referentes como Pichetto y Nicolás Massot no están de acuerdo con la iniciativa enviada por la Casa Rosada porque, para ellos, este tipo de situaciones ya está prevista en la Constitución que entiende que, en última instancia, es la Corte Suprema la que debe definir sobre si alguien puede o no ser candidato. En todo caso, podrían establecer plazos para no dilatar esa definición, pero no mucho más.

Para ambos, el proyecto de Ficha Limpia, además, le otorgaría al Poder Judicial más poder sobre la política, dándole la posibilidad de definir quién puede o no puede ser candidato, por encima de la voluntad popular. En el PRO y la UCR, sin embargo, no se avistaron problemas con este proyecto.

Según un estudio de la consultora Casa Tres, la agenda de las sesiones extraordinarias tiene un amplio apoyo en la opinión pública, siendo bien recibidos por la ciudadanía los proyectos de Juicio en Ausencia, Ficha Limpia y la eliminación de las PASO. Sin embargo, las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema mostraron un nivel de aceptación bajo en comparación al resto de los ítems de la lista.

El último sondeo arrojó que “7 de cada 10 argentinos aprueba el proyecto de Ficha Limpia, adhesión que se profundiza entre los votantes de Javier Milei (el 81% está de acuerdo) y los votantes de Patricia Bullrich, entre los que este número asciende al 88%”. Estos números explican no sólo el nivel de acompañamiento de estos sectores sino la urgencia del Ejecutivo por desechar las acusaciones en torno a un presunto pacto con el kirchnerismo para que CFK pueda ser candidata.

A la hora de abordar la intención de eliminar las PASO, los datos de Casa Tres revelaron que “el 62% de los argentinos está de acuerdo con el proyecto, un número que desciende al 56% entre los votantes de Sergio Massa en el 2023, pero que alcanza el 81% entre quienes votaron por el oficialismo y al 88% de los votantes del PRO”.

Otra de las iniciativas bien valoradas por la ciudadanía, reveló la consultora de Mora Jozami, es la del Juicio en Ausencia, “apoyado por el 71% de los ciudadanos. Aquí el electorado del PRO, de nuevo, muestra un mayor nivel de adhesión” ya que “9 de cada 10 están a favor. Sin embargo, tanto entre los votantes de La Libertad Avanza (81%) como entre los de Unión por la Patria (61%), los niveles de apoyo se mantienen elevados”.

En los tres casos, el acompañamiento del votante del PRO es mayoritario y se sobrepone al de cualquier otra fuerza política.

Sin embargo, estos niveles de apoyo son mucho más difusos a la hora de pensar en las postulaciones para completar la integración de la Corte Suprema. Según Casa Tres, “el 40% de los argentinos está en contra, mientras que el 39% no está seguro de su posición. Entre los electores de Patricia Bullrich en el 2023, el 33% está a favor, el 33% en contra y el 33% no se posiciona en ninguno de ambos extremos”. Dentro del electorado peronista, “6 de cada 10 se declara en contra y el 39% de quienes optaron por Milei está a favor, con un 43% de indecisos”.