El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, puso en duda los votos para la aprobación de Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema en las sesiones extraordinarias del Congreso a las que convocó el gobierno nacional.

Lijo hizo referencia al titular del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) José Mayans, quien advirtió que rechazarán el pliego de Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, y manifestó que “si tienen en cuenta lo que dijo, están lejos de una posibilidad de acuerdo”.

En diálogo con Radio Rivadavia, fue consultado sobre la posibilidad de que el presidente de la Nación, Javier Milei, designe por decreto tanto a Lijo como a Manuel García Mansilla y sostuvo que eso fue algo que “se comentó mucho”.

“Está claro que la Constitución Nacional posibilita eso, en el caso de que no hubiera sesiones, pero no es la intención del presidente. Lo que quiere es que la Corte pueda funcionar y que no tenga tantos años de demora para tratar temas importantes. Es una posibilidad que existe, pero es una decisión del Presidente, no puedo adelantar nada”, manifestó.

En la misma línea, aseguró que, además de las dos propuestas que hizo Milei “no hay que olvidar” que tienen que resolver el tema del Procurador General de la Nación y la designación de los 150 jueces federales, “que también se necesitan un acuerdo en el Senado”: “Deberíamos esforzarnos todos los sectores para que la Justicia funcione bien y con el número de integrantes que necesita”, planteó.

Por otra parte, informó que esta misma tarde visitará la Cámara Alta “para hablar con algunos senadores” y ver “cómo encaran las leyes” que previamente deberán aprobar en Diputados.

“No olvidemos que el Senado tiene una primera minoría importante que es de UxP, con lo cual supongo que tendremos que conversar con ellos para ver si podemos lograr acuerdos para algunos de estos temas. Porque no se trata solamente de las PASO y Ficha Limpia, sino de leyes penales que son importantes como el caso de la reiterancia, la ley de anti-mafias y el juicio en ausencia, que son proyectos donde se pueden conseguir consensos”, concluyó.

Los proyectos que tratará el Congreso a pedido del ejecutivo

Ficha Limpia: La norma establece que cualquier persona condenada en segunda instancia por corrupción no podrá postularse a elecciones. El proyecto fue impulsado por la diputada del PRO, Silvia Lospennato, y fue respaldado por varios sectores, como La Libertad Avanza (LLA) y el bloque de la UCR, con el apoyo de la Coalición Cívica. La medida busca establecer un "filtro ético" para los candidatos, especialmente en casos de corrupción, lo que se interpreta como un intento directo de inhabilitar a Cristina Kirchner, quien fue condenada en la causa Vialidad.

Ley Antimafias: El proyecto propone "desalentar la integración de estas organizaciones porque se aumenta y comparte las penas", "sacarle los fondos de manera anticipada", "ampliar las órdenes de allanamiento e interceptar comunicaciones de los miembros de la banda", "bajo órdenes judiciales" y establecer una "colaboración interjurisdiccional". Tiene media sanción en Diputados.

Juicio en ausencia: el texto establece la posibilidad de juzgar en ausencia a un imputado prófugo de la Justicia. El juicio únicamente se aplicará en los siguientes delitos: a) Los previstos en los arts. 6, 7, 8 y 8 bis del Estatuto de Roma de La Corte Penal Internacional (Genocidio, Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crimen de Agresión).

Régimen de reiterancia y unificación de condenas: busca reformar el Código Penal en su artículo 50 para agravar en un tercio la condena para los reincidentes. También se sustituye el artículo 55 para unificar condenas, indicando que "la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos".

Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral: propone en su primer título "la eliminación del régimen de PASO, a efectos de que la ciudadanía deje de financiar una elección nacional que no cumple con las finalidades para las que fue establecida y que los partidos políticos puedan dirimir sus internas sin interferencia del Estado nacional".

Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos: Aún no se conoce el contenido del proyecto de ley.