Bono para los más vulnerables: será un refuerzo alimentario y su monto se definirá el jueves

El objetivo es avanzar en los grupos de mayor riesgo y alcanzará a los adultos mayores sin ingresos. Se espera que esta ayuda social llegue por el excedente del dólar soja.

El presidente Alberto Fernández definirá este jueves el monto que tendrá el bono para las personas que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. Fuentes del Gobierno confirmaron a El Destape que la medida sería anunciada en los próximos días y se espera que empiece a tener efecto en noviembre y diciembre.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el día que se lanzó el Programa de Promoción para exportaciones de soja que se lanzaría un "bono social" con parte de lo recaudado. El objetivo es avanzar en los grupos de mayor riesgo y alcanzar con este nuevo "refuerzo alimentario" a adultos mayores sin ningún ingreso.

"Vamos a avanzar en grupos de mayor riesgo con un refuerzo alimentario para adultos mayores sin ningún ingreso, a efectos de que en noviembre y diciembre el Estado los pueda asistir para que puedan acceder al mínimo básico alimentario", detalló el ministro en diálogo con Radio Rivadavia. "Va a haber un refuerzo, seguramente instrumentado desde la Anses, y va a servir para que podamos asistir a los que hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo", agregó.

El ministro había dejado indicios sobre la medida cuando finalizó el "dólar soja". "Este esfuerzo que hace el Estado pagando un mayor precio tiene un correlato social para compensar el problema de la inflación", había dicho. Se espera que esta ayuda social llegue por el excedente de los resultados finales del programa de incremento exportador, que dentro del decreto que lo oficializó contenía un margen a utilizar bajo este propósito.

Este había sido además un tema que había avivado la interna dentro del oficialismo, con rumores de ruptura por parte del Frente Patria Grande porque consideraba que no había respuestas a su reclamo del Salario Básico Universal.

Cristina Kirchner en persona se ocupó primero de mandar a elaborar un proyecto en el Senado que contenga sumas fijas mensuales para terminar con la indigencia en Argentina. Y, por otra parte, intervino con Massa para sumar este fondo para cubrir la canasta básica alimentaria.

El proyecto que presentó el kirchnerismo de Refuerzo de Ingreso "para terminar con la indigencia", beneficiará a casi dos millones de personas y es la respuesta al fallido Salario Básico Universal (SBU). La presentación se dio después de la marcha que realizaron por los movimientos sociales con una serie de reclamos debido a la crisis económica. Fue presentado a principios de agosto por el bloque de senadores nacionales de Unidad Ciudadana, presidido por Juliana di Tullio. El proyecto también lleva la firma del senador José Mayans, titular del interbloque del Frente de Todos.

Un millón 700 mil adultos que están bajo la línea de la indigencia serán los beneficiados y cobrarán el equivalente a una canasta básica alimentaria todos los meses. Hoy para un adulto individual es de $15.057. Esta suma será exclusiva para personas que no estén contempladas en otro programa social que otorgue el Estado y eso será condición sine qua non. Para las arcas públicas representará una suma mensual de más de 25 mil millones de pesos. La política tendrá un costo fiscal del 0.09 puntos del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente.

"Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien", explicaron desde la Cámara Alta a este portal.