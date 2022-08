Adolfo Rodríguez Saá tiene neumonía: qué dice el último parte médico

El senador nacional por San Luís se encuentra "actualmente estable, afebril, con tratamiento antibiótico y con requerimiento de oxígeno por cánula nasal a bajo flujo" y "sin disfunciones orgánicas".

El senador nacional por San Luis del Frente de Todos (FdT) Adolfo Rodríguez Saá padece una neumonía y permanecerá internado en el sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires, se informó hoy oficialmente a través de un parte médico.

"El paciente Adolfo Rodríguez Saá se encuentra cursando una neumonía. Actualmente estable, afebril, con tratamiento antibiótico y con requerimiento de oxígeno por cánula nasal a bajo flujo. Sin disfunciones orgánicas", señala el documento que lleva la firma del doctor Alejandro Schejtman, jefe del Departamento Clínico del Sanatorio Finochietto.

Esta mañana, la esposa del legislador, Gisela Vartalitis, había indicado que el cuadro comenzó con fiebre y pidió a sus seguidores que recen por su salud para su "pronta recuperación". A través de un comunicado, indicó: "Quiero informarles que Adolfo se encuentra internado con un cuadro infeccioso desde el día de ayer. Les pido que recen por su salud para que muy pronto se recupere".

La esposa del ex presidente agradeció además al gobernador puntano y hermano del senador, Alberto Rodríguez Saá, por "actuar en forma inmediata y poner a disposición un avión sanitario para su esposo ya que era de suma urgencia el traslado" desde San Luis a Buenos Aires. "También quiero agradecer a todas las personas que nos mandan mensajes de afecto", escribió, y rogó "porque todo ese amor que recibe se convierta en fuerzas para que se recupere". Vartalitis informó que el legislador había sido sometido a una intervención coronaria en los últimos meses.

Rodríguez Saá pidió a Cancillería el asilo político de una exministra de Correa

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá junto a su par Oscar Parrilli pidieron en julio a Cancillería el asilo político a favor de María de los Ángeles Duarte, ex Ministra de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, durante el mandato del ex presidente Rafael Correa.

"A su regreso del viaje a Ecuador, con motivo de la celebración de los 200 años de la batalla de Pichincha, el senador Oscar Parrilli trajo un pedido urgente para el canciller Santiago Cafiero", afirma un comunicado del Frente de Todos.

En una nota formal entregada hoy, le solicitó que su cartera “arbitre los medios necesarios a efectos de agilizar los mecanismos para que el Presidente de la Nación dicte el Decreto mediante el cual se otorgue asilo diplomático a favor de María de los Ángeles Duarte, ex Ministra de Transporte y Obras Públicas del Gobierno del ex presidente Rafael Correa”. Parrilli describió que la ex funcionaria “se encuentra en la embajada de nuestro país en Ecuador desde hace casi dos años junto a su hijo menor, de 11 años de edad, en carácter de huésped por razones humanitarias. La residencia se encuentra sin Embajador designado desde hace varios años, lo que motiva que la Sra. Duarte y su hijo están prácticamente solos y efectivamente encerrados con total imposibilidad de ejercer su derecho de libertad”.

El legislador neuquino comparó la actualidad ecuatoriana con lo que “viene sucediendo con nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el ex Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, con Rafael Correa y con tantos otros dirigentes políticos latinoamericanos”, que son víctimas del lawfare que “se ha impuesto en la región en los últimos años para intentar sacar de la escena política a los gobiernos nacionales y populares”.

Con información de Télam