Luego de dos semanas consecutivas de baja de contagios de coronavirus, en el último cierre epidemiológico el total de casos se incrementó un 3,5% en la provincia de Buenos Aires, por lo que, desde el Ejecutivo provincial mostraron “preocupación” y “alarma” en una semana en que finalizan las restricciones impuestas por el gobierno nacional.

Respecto de las subas, actualmente el promedio diario pasó de 8.905 a 9.221. Sin embargo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), compuesta por las 40 localidades del conurbano, los últimos 7 días los casos cayeron un 2,7%. Es decir que, de 7.061 casos, la última semana bajó a 6.870. En cambio en el interior subió 27,4%; de 1.817 a 2.314 por día.

A través de sus redes sociales, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, publicó las cifras oficiales y pidió “no relajarnos”. Además ratificó que “seguimos vacunando a todo vapor”.

Restricciones hasta que estén todos vacunados

Por su parte, el Jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Enio García, señaló a El Destape Radio que “las restricciones estaban teniendo un efecto un poco mejor al esperado pero la semana pasada tuvimos un repunte”.

En ese sentido dijo que “no hay otra vuelta que restricciones mientras no estemos todos vacunados”, y agregó que “vamos más de un año de pandemia y hay que balancear, porque no es tan fácil ir a un cierre total”.

En tanto el funcionario advirtió que “un 80% de ocupación de camas de terapia intensiva ya es una saturación, tenemos una mortalidad altísima en terapia intensiva. Tuvimos un pico de 67% y varía entre 64 y 67%”.

Más distritos en fases restrictivas

Actualmente el 80% de las ciudades de la provincia - 110 - están en Fase 2 y 3. Es decir, hay 55 localidades en Fase 2, siendo ésta la más restrictiva y en la que las clases no son presenciales. Esta semana, debido a la suba de casos, se sumarán más distritos a dicha fase. En Fase 3 también hay 55 ciudades y en Fase 4 tan solo quedan 25.

Respecto de la campaña de vacunación, ya se aplicaron 3.934.876, de las cuales 3.207.167 son primeras dosis y 727.709 son de la segunda. Desde que comenzó la pandemia se contagiaron 1.439.398 de bonaerenses y fallecieron 36.591. Para ser inmunizado o inmunizada contra el coronavirus hay que anotarse en www.vacunatepba.gba.gob.ar, ya que la misma es optativa. Actualmente hay 6.908.910 personas inscriptas.