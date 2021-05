En la conferencia de prensa en Casa de Gobierno sobre la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el Jefe de Gabinete bonaerense, se refirió al fallo que dará a conocer este martes de la Corte Suprema de la Nación en relación a las clases presenciales en Capital Federal y el DNU que las suspendía momentáneamente por la elevadísima suba de contagios de coronavirus.

“Me parece injusto que los bonaerenses tengamos que hacer un esfuerzo adicional al de los porteños para salvarles la vida”, sentenció Bianco, quien también recordó que “el virus no respeta jurisdicciones políticas”.

Además explicó que, durante los días en que hubo clases en Ciudad de Buenos Aires, a pesar de regir un Decreto de Necesidad y Urgencia, “los bonaerenses estamos haciendo un esfuerzo adicional al que hacen los porteños”. En tanto recordó que “hay evidencia hasta cansarse para leer a nivel mundial respecto de la circulación de personas y el aumento de casos”.

El dirigente se autoreferenció: "Los lunes entre las 20 horas y las 22 horas doy clases por zoom en la Universidad de Quilmes, y no me gusta. Me encantaría tener un pizarrón y una tiza y que los alumnos y alumnas me hagan las preguntas. Nadie dice que la presencialidad es el mejor método de aprendizaje, pero estamos en una pandemia y ahora nuestro objetivo es bajar la cantidad de contagios, bajar la cantidad de personas que ingresan a terapia intensiva y bajar así la cantidad de personas que fallecen. Estamos salvando vidas".

Si bien señaló que “en Provincia no tenemos idea qué definirá la Corte Suprema” y que “somos muy respetuosos del sistema judicial”, el funcionario recordó que “el Procurador General ya dijo que, en una diferencia de competencia entre Ciudad y Nación debe primar la competencia de Nación”.

Por su parte, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan indicó que “desde lo sanitario, me parece que en las decisiones judiciales tendría que contemplarse en una pandemia el problema de salud, no hay autonomía entre lo que hace un municipio y el de al lado, porque el virus no se corta en la General Paz”. Y afirmó: “No hay autonomía entre lo que hace un municipio y el de al lado, porque el virus no se corta en la General Paz. No se puede decir que una jurisdicción haga lo que quiera porque tiene autonomía, cuando hablamos de temas de salud, y menos cuando estamos en una pandemia, porque no va a afectar solo a a esa jurisdicción”.