Cafiero por la foto en Olivos: "Fue un descuido y un error, no debería haber pasado"

El jefe de Gabinete acusó a la oposición de buscar temas para hacer escándalos mediáticos y reconoció que no debería haber ocurrido.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció que "fue un error" haber festejado el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en medio de la pandemia del coronavirus. El funcionario además acusó a la oposición de buscar temas para crear escándalos en los medios de comunicación.

"Es evidente que fue un error y un descuido lo de la foto, no tendría que haber pasado y que estuvo mal. También vale aclarar que en esos momentos, Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba salía, muchas reuniones con epidemiólogos se hacían allí, y en una ocasión hubo una reunión social, que insisto que no debería haber ocurrido, pero sobre eso no hay mucho más que agregar", afirmó Cafiero.

"Vemos cómo los que se opusieron a cada una de las restricciones ahora se rasgan las vestiduras, dan lecciones de moral"

El funcionario acusó a la oposición de utilizar una foto porque "no puede explicar el pasado y tampoco tienen un futuro". Además agregó que la foto aparece justo en medio de la campaña electoral y lamentó que desde partidos opositores no hayan entregado ninguna propuesta para enfrentar la pandemia del coronavirus o comprar vacunas.

"Es necesario aclararlo, porque aflora el oportunismo político. Vemos cómo los que se opusieron a cada una de las restricciones ahora se rasgan las vestiduras, dan lecciones de moral. Enfrentamos una oposición que no llevó una idea para afrontar la pandemia", aseguró Cafiero en diálogo con Radio 10.

El jefe de Gabinete reprochó a Cambiemos que durante la pandemia primero negaron la peligrosidad del coronavirus, luego se opusieron a las medidas de cuidado y hasta pusieron en duda la eficacia de las vacunas. "Permanentemente buscan generar escándalos para ocultar el plan económico que tanto daño le hicieron a los argentinos", enfatizó.

Cafiero señaló que la oposición no dio explicaciones de las cenas organizadas por la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, ni tampoco de los viajes del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del ex presidente Mauricio Macri.

"Estos no son los temas que le importan a la gente. Lo que les importa es como salir de la pandemia, como vamos a levantar la economía y el salario. Ellos no dieron explicaciones cuando Macri viajaba por el mundo y volvía sin cumplir las medidas. Tampoco cuando Larreta se fue en vuelo privado a Buzios y debería haber cumplido los protocolos por ser jefe de Gobierno de la Ciudad. Vidal generó reuniones que después de ahí se contagiaron los comensales que invitaba"