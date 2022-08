Cafiero cruzó a Ted Cruz y Bolsonaro por Cristina Kirchner: "Uno más ignorante que el otro"

El canciller los acusó de ignorantes y pidió defender a la vicepresidenta ante los ataques desde el exterior. Denunció que la persecución a la vicepresidenta está orquestado desde el extranjero.

El canciller Santiago Cafiero salió con los tapones de punta contra el senador republicano Ted Cruz y el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, quienes atacaron a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner y pidieron que sea sancionada en el marco del juicio por redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz, conocida como la causa Vialidad. El ministro de Relaciones Exteriores los acusó de ser "ignorantes" y denunció que los ataques contra la ex presidenta son manejados e incentivados desde el extranjero.

Cafiero, un hombre muy cercano al presidente Alberto Fernández, posteó en su cuenta de Twitter para contestarle a Cruz y Bolsonaro, que reclamaron sanciones a CFK del mismo modo que el departamento de Estado de EE.UU. castigó al actual vicepresidente de Paraguay al considerarlo "corrupto". "Uno más ignorante que el otro. Pero hay algo que dejan en relieve: la persecución judicial a @CFKArgentina está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina", sostuvo el funcionario. Y pidió: "Cuidemos nuestra democracia. Todas y todos con Cristina".

La respuesta de Cafiero surge ante el pedido del republicano Ted Cruz, senador por el estado de Texas y adherente a Donald Trump, quien le reclamó al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que sancione a Cristina Kirchner a quien definió como "cleptócrata". Según este halcón de la derecha norteamericana, existiría "abrumadora evidencia" contra la vicepresidenta en el juicio de Vialidad que se está desarrollando y pide un trato similar al que el gobierno de Biden le propició al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, a quien le prohibió el ingreso a EE.UU. por considerarlo "significativamente corrupto". La declaración, realizada no en base a fallos judiciales de Paraguay ni de EE.UU., provocó que Velázquez anunciara su renuncia al cargo y el fin de sus aspiraciones para las elecciones presidenciales del año próximo.

Tras la embestida de Cruz, Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del presidente de Brasil, se sumó al ataque contra Cristina (uno de sus blancos preferidos) y manifestó que "apoya" el pedido de sanciones. Bolsonaro se ha manifestado a favor de Mauricio Macri en la campaña presidencial de 2019 y en 2021 expresó su simpatía por el economista libertario Javier Milei. A nivel internacional, han compartido encuentros de partidos de derecha en donde manifiestan el "combate al comunismo" como un leit motiv.

La pelea por la persecución contra Cristina Kirchner, así, ha trascendido las fronteras y generó la primera respuesta del gobierno argentino ante lo que considera un ataque de la derecha a nivel mundial contra este tipo de dirigentes.

Santiago Cafiero: "Hay intención de dividir países, de romper bloques regionales que molestaban"

En diálogo con El Destape Radio, Cafiero amplió sus declarciones contra Cruz y señaló que "lo de Ted Cruz es un prejuicio" y que "no tiene en cuenta la persecución que sufre Cristina". El funcionario planteó: "Esto muestra que lo que pasa acá no es un hecho aislado. Hay una mirada prejuicios sobre los movimientos populares que emana con mucho".

Según expresó Cafiero, "Ted Cruz no es un senador perdido" ya que "tiene mucha potencia y una mirada sobre Latinoamérica que tiene que estar alineada con EEUU". "Hay un hilo ideológico de las derechas más antidemocráticas", opinó el canciller y resaltó: "Hay intención de dividir países, de romper bloques regionales que molestaban".

Del mismo modo, Cafiero planteó: “Yo soy el canciller. Me parece que Ted Cruz no ocupa un lugar en el gobierno de EEUU. Me parece que dejando en claro esta situación está más que aclarada la posición de Argentina". "Con mi tuit está más que aclarada la posición de Argentina, no nos vamos a dejar amedrentar", agregó y finalizó dejando en claro su apoyo hacia la vicepresidenta: "Nos sensibiliza y moviliza el ataque y la persecución a Cristina. Y también todas las injusticias cotidianas".