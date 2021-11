Un periodista de El Destape fue censurado en la conferencia de prensa de Macri

Ocurrió en Rufino, Santa Fe. Se trata de Gino Viglianco. Apuntan al entorno y al equipo de comunicación del expresidente, con la connivencia de la municipalidad de esa localidad.

El periodista de El Destape Gino Viglianco fue censurado en la conferencia de prensa de Mauricio Macri que el expresidente iba a realizar en la ciudad santafesina de Rufino hoy a la tarde.

El periodista rufinense estuvo presente en la puerta de ingreso a la Municipalidad de Rufino, previo a la conferencia de prensa que iba a brindar Mauricio Macri, aunque desde prensa no lo admitieron.

Estuvo Viglianco en la Municipalidad de la ciudad para realizar cobertura de la conferencia de prensa. Viglianco vive en Buenos Aires y se dirigió a nuestra ciudad para poder cubrir el suceso de la llegada a Rufino del ex presidente de la Nación.

Ya desde el sábado desde el entorno del expresidente y desde el equipo de comunicación de Macri le respondieron que ellos no manejaban la lista para acceder a la conferencia ante periodistas.

El mismo sábado, el periodista se comunica con la encargada del área de prensa municipal, Ileana Ríos, para solicitarle si era posible que lo integrasen a la lista de prensa, para lo que le respondieron: "Ya no me dejan agregar gente, tomaron la lista inicial y no depende de mi". El hecho tuvo relevancia en los medios locales de Rufino.

Finalmente, dadas las inclemencias climáticas pronosticadas para toda la jornada del lunes, quedó suspendida la visita del ex presidente de la nación Mauricio Macri a Venado Tuerto. Los organizadores aseguraron durante la mañana de este lunes que la misma se reprogramará para las próximas semanas.

Estaba previsto que el ex mandatario nacional, fundador del PRO y referente nacional de Juntos por Cambio estuviese en las ciudades de Venado Tuerto y Rufino el día lunes (por hoy) acompañado por una comitiva encabezada por la candidata a senadora nacional Carolina Losada y el vicepresidente del PRO Federico Angelini.

El arribo tenía como epicentro el local partidario venadense de Juntos por el Cambio (Chacabuco 733) con la militancia del espacio político y vecinos, donde además se brindaría una conferencia de prensa. Luego se realizaría una caminata por el centro de la ciudad y se especulaba con la visita a algunas empresas y comercios locales.

Esta sería la tercera vez que Macri visite la ciudad, en esta oportunidad en el marco de una recorrida que el ex presidente viene haciendo por el interior del país durante los últimos meses, apuntalando y apoyando a los candidatos de Juntos por el Cambio en los distintos distritos del país.