Trabajadores judiciales no cesan el plan de lucha contra Pullaro: "No depositó las partidas"

Judiciales profundizan el plan de lucha ante la falta de respuestas del Gobierno de Pullaro.

Luego de que los trabajadores del Poder Judicial de Santa Fe realizarán un paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo el pasado jueves en contra de las políticas del Gobierno de Maximiliano Pullaro, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia, Jorge Perlo, aseguró que todas las declaraciones de los miembros del Ejecutivo provincial "son promesas" y, hasta que "no se materialicen", no van "a cesar el plan de lucha".

La medida de fuerza de 24 horas fue en reclamo de mejoras salariales, la firma de los ascensos postergados, el pago de retroactivos adeudados, la normalización de las vacantes y en rechazo a la reforma previsional sancionada en septiembre. Ante la falta de respuestas del Gobernador, los tribunales santafesinos encendieron las alarmas: realizaron tres paros durante octubre y es la primera vez en 30 años que los empleados llevan adelante estas medidas drásticas.

El Gobierno provincial incluso recrudeció el conflicto al atacar a la Corte Suprema, ya que el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares, junto al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, aseguraron que los retroactivos adeudados en el Poder Judicial está relacionado con "un manejo discrecional, desajustado y de una manera ligera del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo que se quedaran sin fondos”.

La Suprema Corte no tardó en contestar y salió con los tapones de punta con un duro comunicado: “La afirmación allí contenida es falaz. Que es un hecho público y notorio que no puede ser desconocido por los funcionarios del Poder Ejecutivo, que el pago de los retroactivos de los empleados del Poder Judicial dependen de los ajustes presupuestarios que el Poder Ejecutivo debe materializar y que no son resorte de este Máximo Tribunal Provincial”, sostuvieron los jueces.

Frente a esta situación, el secretario Perlo se pronunció y afirmó que "en ningún momento la Corte se quedó con algún peso de lo que corresponde" a su salario. Y apuntó: "Si no cobramos los retroactivos que nos deben desde mayo es porque el Gobierno provincial no depositó las partidas”.

A su vez, desde el sindicato refutaron los dichos de los funcionarios oficialistas sobre “ascensos automáticos”. "Ningún judicial asciende automáticamente. Acá somos calificados por nuestro superior inmediato, por la Corte, Fiscalía General o Defensoría General. Y todos los años se hace una grilla de cada categoría con los que están para ascender según sus calificaciones", remarcó Perlo. En ese sentido, explicó que "hay ingresantes que rindieron hace tres años, trabajadores que tienen que ascender, y personal que rindió el concurso para funcionario. Son más de 560 trabajadores y trabajadoras afectados en la provincia. Es el trámite normal de toda la vida judicial”.

Pullaro apura la reforma para su reelección, contra la carta magna

El gobernador Pullaro busca a contrarreloj la sanción de una reforma constitucional que habilite la reelección consecutiva en el cargo. Para que esto suceda, debe tener dos tercios en ambas cámaras.

La legislatura santafesina cuenta con seis proyectos de reforma constitucional. El oficialismo de Unidos busca lograr los consensos para sacar el proyecto en noviembre, antes de que se termine el período ordinario.

El Gobernador de la Unión Cívica Radical (UCR) debe contar en Diputados con 28 votos. Le faltan seis. El Senado sería más favorable, a raíz de la mayoría oficialista.

En Unidos quieren que la elección de convencionales constituyentes sea junto con las elecciones nacionales legislativas y así, ahorrar gastos. Los comicios provinciales para intendentes y concejales podrían ser desdoblados para junio.

Desde el entorno de Pullaro niegan que haya apuro para la reforma. "El Ejecutivo está enfocado en la gestión", sostuvieron a Infobae voces cercanas al gobernador.