Santa Fe: tensión entre docentes y Perotti por la vuelta a las aulas

El gobierno de Omar Perotti quiere un retorno a las aulas en todas las escuelas de la provincia de Santa Fe a partir del 1° de diciembre. la decisión despertó tensiones y cruces con los docentes. Perotti pretende que, a partir de esta semana, se realicen encuentros cortos presenciales entre los alumnos y los maestro, en los que se entreguen materiales para las vacaciones de verano y se dialogue cumpliendo los protocolos. Por más que Amsafe, el gremio conducido por Sonia Alesso, se negó a cumplir con la disposición a través de una quita de crédito laboral, la cartera educativa insistió con la medida, y hay incertidumbre respecto de qué sucederá en muchos establecimientos: solo algunos colegios privados comenzaron a abrir sus puertas, ya que los docentes del Sadop no se sumaron a la medida de fuerza.

Desde Amsafe sostienen que no se puede disponer la vuelta a todas las escuelas, porque no están dadas las condiciones sanitarias en muchas zonas de la provincia, ya que el centro norte de Santa Fe está pasando por un pico epidemiológico, con circulación comunitaria en varias ciudades. Sostienen que la solución es discutir lugar por lugar, como se venía haciendo, y que el Ministerio "se cortó solo" por presión de los padres y sacó una circular sin consultarlos. "No hay condiciones epidemiológicas ni sanitarias. La circulación del virus no baja, y en algunos lugares crece", argumentó la secretaria general de Amsafe, Sonia Alesso ante la consulta de El Destape.

Es que si bien en la zona sur de la provincia, principalmente Rosario y Venado Tuerto que fueron las localidades más complicadas, ya pasó lo peor y los casos están en baja, la ola del virus se movió ahora a la capital provincial, donde sigue habiendo muchos contagios. Esto fue ratificado por la ministra de Salud Sonia Martorano, quien dijo que a pesar de la mejora en guarismos como ocupación de camas, tiempo de duplicación y RT (a cuántas personas contagia cada infectado), la cifra de nuevos positivos a nivel provincial "sigue siendo alta". "Estamos superando la primera ola, Rosario ya la está pasando. Pero ahora se está concentrando en el centro norte, en la ciudad de Santa Fe y Rafaela”, diagnosticó.

En tanto, Alesso apuntó a las condiciones edilicias, al afirmar que en muchos establecimientos no están dadas las condiciones de infraestructura, o aún están siendo reparados: "Hay escuelas en las que hay problemas con el agua, con los baños, no se corta el pasto y hay ratas", señaló. Además, se conoció que es bajo el porcentaje de instituciones que tiene aprobados los protocolos por el Ministerio de Trabajo. Por eso, para el gremio la luz verde para el regreso debe tomarse luego de analizar la situación de cada lugar en particular. "No es lo mismo que sacar una resolución general donde dicen que todos abren", explicaron, a la vez que hicieron una presentación legal "para resguardar a los docentes".

Sigue adelante

Sin embargo, la ministra de Educación, Adriana Cantero, aseguró que a pesar del rechazo docente, sostendrán la determinación. "Es decisión del gobierno de la provincia que los chicos puedan reencontrarse antes del receso de verano en sus escuelas", dijo. En ese sentido, remarcó que las instituciones disponen de 18 días hasta el final del ciclo lectivo para definir "una hora y media de encuentro con la entrega de los cuadernos de trabajo para continuar el vínculo hasta marzo", pero aclaró que no hay una fecha establecida, y cada escuela lo hará en función de los grupos que tiene.

Sobre el tipo de encuentro propuesto, subrayó que se trata de "poner palabras entre los docentes y estudiantes, de mirarlos, y ver quiénes necesitan apoyo o consultas en febrero". Y salió al cruce de los docentes, que acusaron falta de diálogo en la determinación: "Desde julio, cuando tuvimos 15 días de preparación de los docentes, que se anunciaron los protocolos", deslizó, y adujo que la semana pasada enviaron una circular comunicando la propuesta, acompañado luego de los fondos necesarios para comprar los termómetros con los que se toma la temperatura de los alumnos antes de ingresar. Limpieza de calzado en alfombras sanitizantes y rociado de manos con alcohol al 70% fueron las otras medidas de cuidado implementadas.

En este marco, para la secretaria general la decisión del Ministerio tiene que ver con "la presión de algunos sectores de padres y de la comunidad", y se mostró sorprendida, ya que reveló que días antes del anuncio, funcionarios se habían reunido con los delegados y habían informado que se preparaba la vuelta para febrero. Alesso recordó que cuando hace semanas, cuando se planteó el regreso de la presencialidad en 56 escuelas rurales, "se analizó departamento por departamento y localidad por localidad".

"Nadie tiene más ganas que los docentes de regresar a las clases presenciales", aseguró la gremialista. Y subrayó que los docentes vienen trabajando con una gran sobrecarga horaria, pagando su propia conexión a internet y con un enorme desgaste psicológico. Por todo esto, sostuvo que "es un error que a una semana o dos del fin de clases, en épocas de examen, se les anuncie a las personas que se estaban preparando para regresar en febrero que hay que volver ahora".

Advertencia

Especialistas también salieron a criticar la decisión gubernamental y advirtieron que "no están dadas las condiciones epidemiológicas para la presencialidad en ninguna modalidad". Uno de ellos fue el médico Jorge Kohen, docente e investigador de la Universidad Nacional Rosario (UNR), quien señaló a El Destape que "a pesar de que para un amplio sector de la población ya estamos en postpandemia, las cifras de infectados y fallecidos diarios, así como las tasas de mortalidad y letalidad, demuestran que aún perdura un alto nivel de circulación viral en todo el territorio provincial".

Según datos aportado por Kohen, en Rosario fallecieron 430 personas en lo que va del mes de noviembre y la tasa de letalidad se incrementó de 1,64 a 1,98 por cada 100 infectados. Además, quedan aún 3.054 casos activos, existiendo "un altísimo nivel de circulación comunitaria de virus", mientras "se verifica un incremento del Rt (que mide el riesgo de contagio) en la última semana".

"Los reiterados mensajes contradictorios, con llamados al cuidado individual y a convivir con el virus, en simultáneo con aperturas de todo tipo de actividades, tanto productivas, económicas como recreativas, han generado una sensación de que la epidemia de COVID-19 terminó y han aumentado el descuido y el no cumplimiento de las necesarias medidas de distanciamiento social y prevención de contagios", disparó el especialista.

Hasta aquí, explicó, se ha evitado el contagio de los docentes y estudiantes manteniendo el aislamiento y sosteniendo la actividad escolar de manera virtual. Sin embargo, "abrir las actividades escolares públicas y privadas significa movilizar y poner en circulación a más de un millón de personas entre alumnos, docentes, no docentes y familiares que, hasta el presente, no estuvieron expuestos al virus, y esto, sin dudas, constituye una invitación al contagio de este sector de la población que hasta el momento, con mucho esfuerzo, se mantuvo sin infectarse", consideró.

Por todo esto, manifestó que "no existen razones epidemiológicas, pedagógicas ni sociales para abrir las escuelas, cuando tenemos ya en planificación la campaña de vacunación". Kohen afirma que "lo que se necesita, desde el punto de vista de la salud laboral, es organizar la campaña para que durante enero y febrero los docentes estén dentro de los grupos de trabajadores que sean vacunados por la labor que realizan". En tanto, pidió abordar, "desde el punto de vista individual y colectivo, los problemas de la fatiga crónica y el desgaste mental en todas sus manifestaciones que la pandemia les ha provocado". "Recién cuando no exista circulación comunitaria del virus y los docentes estén prevenidos con las vacunas, será el momento de la vuelta en condiciones seguras y saludable a las escuelas", apuntó por último.