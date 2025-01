Luego de un año de ajuste a los docentes, el gobierno de Pullaro establecerá una hora más de clase: "Rato antes"

Tras un 2024 donde el gobierno de Maximiliano Pullaro vulneró los derechos de los docentes de Santa Fe, las señales indican que esta tendencia se mantendrá en 2025. El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el Ejecutivo provincial implementará una hora más de clase en el nivel primario de manera obligatoria en todas las escuelas de la provincia “ingresando un rato antes y saliendo una hora después”.

Cuando la iniciativa fue lanzada en noviembre pasado, los docentes titulares e interinos del cargo de Maestro de Grado de las escuelas primarias tenían la opción de inscribirse y recibir el suplemento mensual remunerativo por la extensión de su carga horaria. Sin embargo, Goity anunció que, de cara a este año, "la hora más es una política a sostener".

En ese sentido, dio detalles sobre cómo se aplicará la medida: "Vamos a poner un piso de 5 horas diarias al nivel primario, es decir, ninguno va a tener menos de cinco horas de clase por día en la provincia. Va a quedar una ventana de tiempo para aquellos colegios que tengan doble turno, por lo menos 45 minutos o una hora entre un turno y otro”, afirmó el ministro.

“En el calendario escolar de 2025 no contemplamos los 190 días de clases. Porque es una mentira, puede sonar bien, pero con la cantidad de feriados no hay forma de cumplir sin extender el calendario hasta el 19 de diciembre. Optamos por un calendario realista de 185 días de clases y posible de cumplir. El año pasado teníamos contemplado los 190, no llegamos y llegamos a los 180 días. Hemos compensado con la hora más y el abordaje de tutorías para escolaridad media”, justificó el funcionario.

No obstante, los docentes no ven con buenos ojos trabajar más tiempo por un escaso monto. Apenas se anunció la iniciativa voluntaria, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, aseguró que "es fundamental poder discutir en el ámbito paritario cuestiones que estén relacionadas con el ofrecimiento de esas horas, a quiénes se las van a ofrecer, con qué normativa, cómo se va a pagar esa hora o cuál va a ser el horario de funcionamiento de esa extensión horaria”.

Paritaria 2025 de Santa Fe: el ministro de Educación convocará a los docentes para mediados de enero

En relación con la paritaria docente, Goity manifestó que "el 2025 será de diálogo permanente" y confirmó que convocará a los gremios para la segunda quincena de enero. "Vamos a empezar en enero a convocar a los gremios como lo hicimos el año anterior. Veremos si será de carácter formal o a través de reuniones técnicas. El objetivo es iniciar las clases en la fecha prevista", dijo. En Santa Fe, el calendario escolar 2025 comenzará de manera escalonada. Según lo informado por el Ministerio de Educación provincial, los niveles Inicial, Primaria y la Modalidad Especial iniciarán el 24 de febrero de 2025. Por su parte, el nivel Secundaria y sus modalidades lo harán el 5 de marzo.

Para el último trimestre del 2024, la propuesta del Gobierno provincial estableció un pago fraccionado para el último trimestre del año: 6% en octubre, 3% en noviembre y otro 3% en diciembre. Si bien el gremio Amsafe rechazó la irrisoria oferta, el gobernador Pullaro decidió no abrir el diálogo y dio por finalizada la discusión hasta 2025.

Frente a las manifestaciones docentes en contra del mandatario radical y su gestión, el funcionario defendió el premio Asistencia Perfecta para los maestros que no cuentan con ausencias sin justificar y dijo que los reclamos del sector obedecen a “representaciones gremiales que se han visto confrontadas”, a las que responsabilizó también de la caída de la calidad educativa.

Cecilia Santamaría, secretaria adjunta de Sadop Santa Fe, calificó el programa como una medida "extorsiva", con una "ausencia total de perspectiva de género" y que "condiciona el derecho a maternar". "Si las mujeres que asumimos el trabajo de cuidado, pedimos licencia por cuidado de hijos enfermos, personas con discapacidad o por violencia de género, perdemos el premio a la Asistencia Perfecta", aseguró Santamaría.