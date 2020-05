El llamativo reclamo de Amalia Granata a Alberto Fernández por el coronavirus

En los últimos días, en Santa Fe se generó una polémica a raíz de algunos descuentos en al recibo de sueldo de varios agentes de salud de la provincia. Esto despertó quejas y algunos reclamos de la oposición que quiso hacer leña del árbol caído. Entre ellos estuvo Amalia Granata que, después de hacer el reclamo, quedó en offside.

El mes pasado, Santa Fe, por decreto, entregó una suma extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de $ 3.000 al personal titular y/o suplente afectado a las tareas por el coronavirus. Sin embargo, en el mismo decreto se anuncia que "para el caso que las Direcciones de Administración de las jurisdicciones reciban, dentro de las novedades relativas al mes de marzo, informe de inasistencias de los agentes alcanzados, deberán realizarse las detracciones que correspondan a los días no trabajados por alguno de éstos". Es decir el mismo decreto anunciaba que iba a haber descuentos en caso de alguna inasistencias con respecto al mismo bono entregado el mes pasado.

En medio del debate, la legisladora provincial macrista Amalia Granata hizo un pedido, según el diario El Litoral, al Poder Ejecutivo Nacional y Provincial para que "“que revean la posición adoptada en relación a todos los profesionales y trabajadores de la salud de la provincia a quienes de manera arbitraria, se los discrimina en la percepción de la asignación de la retribución para el personal de la salud". Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional no tiene poder sobre el decreto firmado por el gobernador Perotti.