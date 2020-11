Una gran movilización docente se concentró frente al palacio de Gobierno de Santa Fe para repudiar la decisión de Omar Perotti de revocar tres expedientes de titularización y llamar a un nuevo concurso luego de que el Tribunal de Cuentas Provincial detectara presuntas irregularidades en 500 nombramientos.

Los docentes cortaron el tránsito y reclamaron la revisión de la medida en una movilización que contó con contundentes consignas: "Con la educación no", "Más de 10 mil estudiantes detrás de estos educadores", "No nos regalaron nada" o "Perotti incumple, Cantero destitulariza". El 2020 es un año particular para todos y los profesionales de la educación no estuvieron exentos ya que debieron aprender a dar clases desde la virtualidad pese a que muchos hablan de una "vuelta" a fin de año, desconociendo el esfuerzo de estos meses.

El gobierno tomó la decisión el lunes cuando el Ministerio de Educación santafecino resolvió revocar tres expedientes de titularización docente ante una intimación del Tribunal de Cuentas Provincial. Según informó La Capital, el organismo detectó irregularidades en el nombramiento de unas 500 personas sin antecedentes ni títulos requeridos para el cargo. Para llegar a esa conclusión, se analizaron las resoluciones de los últimos seis meses de la gestión anterior, cuando la ministra era Claudia Balagué.

Hernán Colteti, asesor legal de la Eempa 1330, dijo que buscaron presentar un petitorio "para que se convoque a una urgente reunión entre el gobierno de la provincia, los docentes y los gremios porque ha habido una medida sin precedentes que anula concursos realizados en la órbita del Ministerio de Educación que fueron llevados a cabo en un marco legal de paritarias".

"Por eso nos sorprendió la noticia. Estamos frente a una situación inédita donde los trabajadores de la educación pierden su titularidad en base a fundamentos que no están para nada claros. El gobernador tiene las facultades para darle solución a este conflicto. Pedimos que se respete lo acordado en paritarias, en un marco de legalidad, y que se pueda encontrar una solución rápida para todos los trabajadores", le manifestó a La Capital.

Hace unos días, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, explicó que "son concursos que si bien estuvieron acordados en paritarias, se han omitido escalafones, juntas de calificaciones y la posibilidad de comprobar los legajos, un montón de observaciones legales que hacen que se tenga que determinar la nulidad de esos procedimientos".